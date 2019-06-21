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«Спартак» готов платить Бруме 2 млн евро в год

сегодня, 00:56

Согласно информации источника, «Спартак» готов предложить полузащитнику «Лейпцига» Бруме контракт с зарплатой 2 млн евро в год.

«Красно-белые» подготовили на трансфер португальца 12 млн евро, которые могут дорасти до 15,5 млн с учетом бонусов.

Отмечается, что вопросы вызывает состояние здоровья 24-летнего футболиста. Брума еще в сезоне-2013/14, выступая за «Галатасарай», получил разрыв крестообразной связки колена. Если угрозы рецидива травмы не будет выявлено, с большой долей вероятности хавбек перейдет в «Спартак».

Ранее агент Брумы сообщил, что в услугах игрока также заинтересованы «Порту» и ПСВ.

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Все комментарии
No pupsiks
No pupsiks
   19 / 700
сегодня в 01:11
Еще один лишний по полю бегать будет.
oncha
oncha
   166 / 700
сегодня в 01:09
Такой бездари 2 миллиона?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   36 / 700
сегодня в 01:04
А как здоровье Жиго ?
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