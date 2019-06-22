Кейт может стать совладельцем «Болтона»

сегодня, 11:58

Голландский футбольный агент Роб Янсен заявил, что он со своими клиентами мечтает купить клуб.

Вместе со своими подопечными я давно хочу купить клуб. У нас есть представление, как управлять этой командой и что нужно делать, чтобы достичь вершин. С нетерпением жду начала этого интересного приключения. Думаю, есть большая вероятность, что у нас всё получится.

По данным голландских СМИ , этим клубом станет «Болтон», а одним из совладельцев будет известный в прошлом футболист .

«Болтон» в минувшем сезоне вылетел из Чемпионшипа. У клуба также серьезные финансовые проблемы, из-за которых он начнет новый сезон в Лиге 1 с 12-очковым штрафом.