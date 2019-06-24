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«Реал» запрашивает за Себальоса не менее 50 млн евро

сегодня, 10:37

«Реал» не намерен отпускать своего полузащитника Даниэля Себальоса дешевле 50 млн евро.

Пока у футболиста не получается проявить себя в составе «галактикос», зато он продолжает показывать яркую игру на молодежном чемпионате Европы. Себальос был признан лучшим футболистом этого турнира два года назад, а в этот раз сделал уже два результативных действия в двух матчах

Зинедин Зидан рассчитывает на хавбека, поэтому готов отпустить его только на правах аренды. Сам игрок также по-прежнему мечтает об успехах в «Реале».

Пресса сообщала, что футболиста хочет видеть в своих рядах «Милан».

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Все комментарии
NGY
NGY ответил cska plus
   17 / 652
сегодня в 11:42
Зачем же продавать.
а зачем он нужен. купили, а толку никакого.
cska plus
cska plus
   4 / 652
сегодня в 11:23
Зачем же продавать.
ДАША Д
ДАША Д
   181 / 652
сегодня в 10:44
Перспективного игрока продавать нельзя.
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