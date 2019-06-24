«Реал» запрашивает за Себальоса не менее 50 млн евро

сегодня, 10:37

«Реал» не намерен отпускать своего полузащитника дешевле 50 млн евро.

Пока у футболиста не получается проявить себя в составе «галактикос», зато он продолжает показывать яркую игру на молодежном чемпионате Европы. Себальос был признан лучшим футболистом этого турнира два года назад, а в этот раз сделал уже два результативных действия в двух матчах

Зинедин Зидан рассчитывает на хавбека, поэтому готов отпустить его только на правах аренды. Сам игрок также по-прежнему мечтает об успехах в «Реале».

Пресса сообщала, что футболиста хочет видеть в своих рядах «Милан».