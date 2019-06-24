Паршивлюк пополнил ряды «Динамо»

«Динамо» объявило о заключении контракта с защитником «Ростова» Сергеем Паршивлюком. Сегодня футболист прошел медосмотр и подписал соглашение по схеме «2+1».
⚪️🔵🔄 Сергей Паршивлюк перешёл в #Динамо. Подробности: https://t.co/f8LniuJepg#fcdm #ДинамоМосква #твоякоманДа #ТрансферыДинамо pic.twitter.com/otqjs33iWw— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 24 июня 2019 г.
В минувшем сезоне Паршивлюк провел в составе «Ростова» 24 матча в РПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Только не в матчах против Спартака.
Только не в матчах против Спартака.
Пожелаем всем упомянутым скорейшего пути в пердив!!!
Пожелаем всем упомянутым скорейшего пути в пердив!!!