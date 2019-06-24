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Паршивлюк пополнил ряды «Динамо»

сегодня, 16:30

«Динамо» объявило о заключении контракта с защитником «Ростова» Сергеем Паршивлюком. Сегодня футболист прошел медосмотр и подписал соглашение по схеме «2+1».

В минувшем сезоне Паршивлюк провел в составе «Ростова» 24 матча в РПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   35 / 656
сегодня в 17:41
"Динамо меняется процентов на 50.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   44 / 656
сегодня в 17:35
Тихо и спокойно. Удачи Серега.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   12 / 656
сегодня в 17:31
Гоняют каждый год в другую команду...
Бутсы
Бутсы
   147 / 656
сегодня в 17:31
Если бы не травмы в своё время, был бы топовым защитником. Удачи Серёге.
yaustal039
yaustal039
   473 / 656
сегодня в 17:29
Ну что ж ! Добро пожаловать в семью ?! Ждем пояснений Орещука и Хохлова !!!
Zenit_84
Zenit_84
   64 / 656
сегодня в 17:24
Вот же Парши...влюк
ДАША Д
ДАША Д
   199 / 656
сегодня в 17:23
Все же очень запоминающаяся фамилия.
cska plus
cska plus
   4 / 656
сегодня в 17:08
А где речуха хрющи, с детства за Динамо и ненавижу спартак.
drug01
drug01
   87 / 656
сегодня в 17:07
Удачи
тумба-юмба
тумба-юмба ответил Питер Ман
   103 / 656
сегодня в 17:02
Да тут просто комбо, бывший пупсик, а ещё и ростов, перешел в д-мо Пожелаем всем упомянутым скорейшего пути в пердив!!!
От души желаю БАКЛАНАМ вылететь в пердив.И благополучно,загнуться ТАМ!!!!!
LOpp
LOpp
   8 / 656
сегодня в 16:43
Удачи Серёге в Динамо!
Только не в матчах против Спартака.
makkie
makkie
   29 / 656
сегодня в 16:40
Интересный переход, удачи Паршивлюку!
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 656
сегодня в 16:39
Удачи
Питер Ман
Питер Ман
   42 / 656
сегодня в 16:38
Да тут просто комбо, бывший пупсик, а ещё и ростов, перешел в д-мо
Пожелаем всем упомянутым скорейшего пути в пердив!!!
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