​Проблемные позиции сильнейших клубов РПЛ

сегодня, 17:29

Шесть команд представят футбольную Россию в еврокубках, и «Соккер.ру» ждет, что все усилят составы.

«Зенит»

Позиции, требующие усиления: левый бек, вингер, запасной форвард, правый бек.

Хочется заполучить Марио Фернандеса? Для начала надо понять, хватит ли усилий Набиуллина и Жиркова слева? Второй – суперстар, а первый пока не оправдал ожидания Семака. Проблемная позиция. Плюс Смольников и Анюков на другом краю ошибались в защите, баланса даже с Ивановичем и Ракицким в линии без Кришито уже не было.

Нужен активный левый фланг, а пока все кандидаты или отказываются, или за них заламывают цену, и «Зенит» в результате ищет дальше. Также Семак обрадуется, если получится расстаться с Ригони за живые деньги – например, отдать в «Ривер Плейт» за 7 млн евро, а в качестве замены взять такого парня, как Оньекуру. Хотя не только нигерийцем интересуются.

В принципе, если «Зенит» совершит две сделки – правый вингер и левый защитник, то дальше все зависит от потерь. В идеальном случае им пригодится форвард на скамейку, ведь не знаем планов по Заболотному и Дзюбе. А Марио как бонус, от которого вполне могут отказаться, если пожалеют 30 млн евро, или Гинер усложнит переговоры, что делать умеет. Но два новичка под основу для ЛЧ нужны точно.

«Локомотив»

Позиции, требующие усиления: плеймейкер, центральный хавбек, левый защитник, центральный форвард.

И вратарь, если потеряют Гильерме. Но изначально Семин хотел подписать плеймейкера Еременко, а руководство «Локомотива» отказалось. Теперь боссы подписали центрального защитника Мурило, а Юрий Павлович не хочет брать его на сбор. Унижает новичка, конечно же, но в тактике взаимоотношений тренера и руководства «Локомотива» ничего нового – так было задолго до Смородской.

Но если Семину после ухода Фернандеша нужен человек с пасом, то такого надо искать. Не из десятки лучших плеймейкеров Европы, как был Ибричич, кого-то скромнее. Также уход Виталия Денисова напоминает, что поиски идеального левого бека продолжаются. А решения по Игорю Денисову, Тарасову и Михалику выводят на хавбека с функциями разрушителя. Баринов и Крыховяк – люди из основы, но двух мало.

Коломейцева оставили, Живоглядовым мотивировали Игнатьева, но есть еще одна линия, где нужен сильный новичок. В атаке Эдер и Смолов далеко не всегда соответствовали рвению молодых коллег – братьев Миранчуков и Жемалетдинова. А поскольку и португалец, и Федор Михайлович еще могут уйти из «Локомотива» летом, то поиски форварда едва ли не приоритетная задача. Повезло с пенальти и реализацией весной, старина Фарфан может быть в ударе, но впереди группа ЛЧ – нужна глубина состава.

«Краснодар»

Позиции, требующие усиления: опорник, центральный защитник, форвард.

Мартынович и Спаич – основные защитники, есть еще Фьюлусон, однако тройки центральных команде с амбициями сыграть в группе Лиги чемпионов мало. Набрали людей на фланги – хотя Рамиреса по-прежнему лучше не терять, зато остались позиции, где нужны новички в других линиях. Фактически только вратарская позиция и фланги обороны укомплектованы, если Петров и компания никуда не уйдут.

Каборе и Перейра покинули команду, а это значит, что «Краснодару» нужен человек в опорную зону, хотя в теории может сработать связка Уткина и Газинского, если первый за лето пересмотрит свои ошибки и заметно прибавит. Но молодой хавбек не играет так, как Каборе. А Маурисио и Павел Мамаев принимали более оригинальные решения, чем может позволить себе тот же швед Олссон. Впрочем, «быки» уже сделали ряд ходов.

Намли и Вильену подписали – посмотрим на них в деле в атаке. Помним также, что Ари впереди могут подстраховать или подменить молодые Игнатьев и Сулейманов, пусть второй и игрок фланга. Но влияет травма Классона, плюс Ари тридцать три года, на три фронта играть ему будет сложно. Поэтому логичен интерес к футболистам группы атаки, хотя и опорника правильного подписать не мешало бы. Причем на российском рынке такого вряд ли отыщут.

ЦСКА

Позиции, требующие усиления: левый защитник, центрбек, нападающий.

И правый латераль, если уйдет Фернандес, ведь Марио конкурента много лет не искали – контракт Караваева после аренд продали «Спарте». А вот стиль команды Ганчаренко, невзирая на перемены прошлого лета, сформировалась раньше, так что без Марио будет сложно. Как и без такого же игрока слева – Щенников и Набабкин не радуют, особенно если сравнивать их игру с тем, что показывает Фернандес.

Влашича подписали, а Бекао может уплыть, поэтому к внутренним резервам команда, играющая иногда в три центральных защитника, должна найти еще одного человека на критически важную позицию, пускай речь будет идти не об основном игроке. Впрочем, тот же Егор Сорокин вряд ли не по карману для ЦСКА – а перехватить молодого и перспективного бека, если Бекао будет играть в Серии А, было бы полезно.

Кроме двух позиций в защите, «армейцы» нуждаются также в новом форварде. Бийол в атаке это, конечно, милая фанатам отсылка к Вернблуму на позиции центрального нападающего, но вряд ли после прощания с Эрнандесом и на фоне слухов, что Чалов хочет осуществить мечту о переезде в топ-5 уже этим летом, Бабаев имеет право оставлять ЦСКА без результативного нападающего. Говорят о Комличенко в разных российских клубах. Может, и «армейцы» заинтересуются?

«Спартак»

Позиции, требующие усиления: центральный хавбек, голкипера, вингер, левый защитник.

Шутка о тренерской позиции уместна? Кононов выиграл 7:1 у «Сочи», сейчас на летнем кубке может обыграть «Ростов», ЦСКА или «Краснодар». Значит ли это, что «красно-белые» идут в светлое будущее? Как обычно, в их случае надо доверять строго результатам официальных матчей и качеству футбола в решающих поединках РПЛ и Кубка России. Ну, и Лиги Европы, хотя вряд ли ставка на еврокубки.

Зато смело чистят состав от ветеранов. Глушаков и Комбаров уже за бортом, а Боккетти и Ребров по дороге. Нужен центральный хавбек вместо Глушакова – в идеале сильный, если Фернандо подумывает о смене клуба. Еще необходимо взять сменщика для Айртона, ведь справа оставляют Рассказова и Ещенко, и может быть перекос на левую бровку. Впрочем, для удачной работы хотя бы одного фланга нужны качественные хавбеки аля-Промес.

А подписание форварда АЕКа Понсе скорее намекает на мечты агента Зе Луиша о комиссионных с будущего трансфера – форварда активно сватают в «Порту», чем на то, что «Спартак» завершил трансферную кампанию. Много денег тратить не будут, но ищут голкипера – следовательно, Ребров может уйти, а Максименко и Селихов воевать за основу с новичком. Плюс, даже если полностью заменить троих из четверки игроков группы атаки при схеме «4-4-2» - кроме Адриано, то вряд ли станет хуже.

«Арсенал»

Позиции, требующие усиления: опорный хавбек, центрбек, вингер.

Арендованный у «Ростова» Мирзов может оказаться в «Спартаке». В том же направлении мог отправиться Беляев, с которым на днях продлили контракт, как и с Комбаровым. Впрочем, Григалава не всегда кажется оборонцем для Лиги Европы, поэтому после ухода арендованного Кадири зону в центре надо усиливать. Как и вербовать второго вратаря, если Левашов покинет Тулу.

Еще можно добавить в список пожеланий летнему деду Жаре (или это бабушка?) трансферного рынка опорника и вингера. Пожалуй, качественно заменить Кадири – первоочередная задача. У «Арсенала» многие матчи с фаворитами складывались удачно, так что ставка в ЛЕ как раз на умение рубиться против более богатых и мощных соперников. С середняками проблем, что парадоксально, увидели больше, но и удачливость сопровождала «Арсенал» и помогла попасть в еврокубки, куда метил тот же «Ростов».

У туляков нет проблем с краями защиты, есть хорошие умные хавбеки, интересные вингеры, пускай не все на контрактах с командой Черевченко, как и форвард Джорджевич, срок аренды которого из «Зенита» подошел к завершению. Подписали свободным агентом Луценко из «Динамо», но Евгению нужно поработать над реализацией, чтобы быть уместным в команде из Лиги Европы. Состав прошлого сезона собрали удачно, так что в этом случае ставка на аренды в основном.