Аргентинский «Пончик» - новая надежда «Спартака»

сегодня, 17:40

Аргентинский нападающий Понсе с библейским именем Эсекьель собирается стать новым пророком «Спартака» в атаке. «Соккер.ру» знакомится с новичком «красно-белых».

«Бог сделает сильнее»

«Спартак» на этой неделе неустанно бомбит новостями: сначала расставание с Глушаковым, Комбаровым и Боккетти, потом огненное выступление Леонида Федуна, который собрался отдать клуб на растерзание болельщикам, а вот теперь и первого новичка дождались. Им стал аргентинский форвард Эсекьель Понсе. Кстати, имя нападающего – древнееврейское, был такой ветхозаветный пророк Иезекииль, потом имя пошло в массы и адаптировалось под разные языки.

Испанских Эсекьелей в уменьшительной форме называют Эсекьелито, также спартаковский новичок отзовется на Чеке и Чекелито. Также у имени есть значение: «Бог укрепит» или «Бог сделает сильнее». Это такой намек, что трансфер окажется успешным? Если имя Эсекьель все-таки дается тяжело, то аргентинца можно величать по фамилии – Понсе, а еще у него есть клички – «Танк» или «Бак». В России он уже тоже успел получить образованное от фамилии прозвище – «Пончик».

Детали сделки

О трансфере Понсе «Спартак» договаривался с «Ромой», которой Эсекьель принадлежит вот уже четыре года, но так и не дебютировал за главную команду «волков», зато вдоволь наигрался в арендах. «Волки» хотели выручить за аргентинского форварда, на которого не рассчитывают, 12 миллионов евро, «Спартаку» удалось сбить сумму до 9 миллионов, кроме того, 10% от суммы трансфера составит агентская комиссия. Сам футболист подписал со «Спартаком» пятилетний контракт с годовой зарплатой 1.8 миллиона евро.

Старт в «Ньюэллс Олд Бойз» и переход в «Рому»

Спартаковский «Пончик» появился на свет 22 года назад в городе Росарио – это родина Лионеля Месси, и начинал в том же клубе, что и его знаменитый соотечественник – «Ньюэллс Олд Бойз». Эсекьель с детства подавал большие надежды, результативно играл за юношеские команды, а в 16.5 лет состоялся его дебют за первую команду «красно-черных». За пару недель до 17-летия Понсе забил свой первый гол в профессиональной карьере.

Потом Эсекьель отличился еще несколько раз, но планомерный прогресс молодого игрока сорвала «Рома», выкупившая форварда в возрасте 18 лет. Понсе провел сезон в Риме, где моментально добился перехода из команды U19 в Примаверу, сделав 7 результативных действий в трех матчах Юношеской Лиги чемпионов (3 гола + 4 «ассиста»). В Примавере Эсекьель продолжил «жечь»: 7 голов в 7 матчах. Больше десятка раз Понсе попадал в заявку «Ромы» на матчи Серии A, но Руди Гарсия так ни разу и не выпустил талантливого парня даже на минутку.

Аренды, аренды, аренды

Так как Понсе перерос молодежную команду «Ромы», но не допускался к играм главной, отъезд в аренду был логичным решением. В итоге Эсекьель провел в командировках три сезона. Сначала поехал в «Гранаду», в составе которой провел 27 матчей и забил только 2 мяча, преимущественно выходя на замены. На следующий год отправился в «Лилль», где забил 3 гола в 32 матчах. Наконец, кампанию 2017/18 Понсе провел в Греции, выступая за АЕК .

Аргентинец наколотил 16 голов в чемпионате Греции (второе место в списке бомбардиров), еще 5 раз забивал в Кубке страны. А вот в Лиге чемпионов отличиться не смог, хотя провел весь групповой раунд в стартовом составе. Впрочем, АЕК в целом бледно смотрелся на фоне «Баварии», «Аякса» и «Бенфики». Так или иначе, для молодого футболиста даже неудачный опыт в Лиге чемпионов – это большое подспорье.

Чего «Спартак» ждет от Понсе?

Понсе уже успели сравнить с Мельгарехо – вроде как еще один нападающий с аналогичной фактурой, вот только на габаритах все общее у парагвайца и аргентинца заканчивается. Мельгарехо – левша, Понсе – правша, Лоренцо изначально был фланговым игроком, причем немало времени провел в обороне - и в «Бенфике», и позже в «Спартаке» при Каррере. Это в «Кубани» из него сделали центрфорварда, но на этой позиции парагваец себя за пределами Краснодара не проявил.

Эсекьель – прирожденный игрок центральной зоны перед воротами, играющий на опережение, в касание, и ловко замыкающий фланговые прострелы и навесы, но при этом умеющий атаковать и из глубины. Не будучи исполином (рост – 178 сантиметров) умеет играть на втором этаже за счет выбора позиции и прыгучести. Понсе логичнее сравнивать с зенитовским Дриусси, только не в тех матчах, где Себастьяна запихивают на фланг.

Учитывая, с какой маниакальной устремленностью Кононов пытался уместить на поле Луиса Адриана и Зе Луиша, идея использования двух форвардов тренеру «Спартака» очень интересна, только эти форварды должны дополнять друг друга, а не топтать одни и те же участки. Полагаю, Эсекьеля в «Спартаке» видят именно в связке с большим нападающим – тем, который останется, ведь маловероятно, что «красно-белые» будут содержать и Луиса Адриано, и Зе Луиша, и Понсе. Может быть, продадут Зе Луиша в «Порту», а если не получится, то попытаются избавиться от бразильца, который слишком вальяжен для своей зарплаты.

В АЕКе Понсе чаще играл в одиночестве на острие атаки – что ж, наверняка увидим и такой вариант, но бывали матчи, в которых выходил в связке с Марко Ливайей – помните такого хорватского форварда, засветившегося в «Рубине»? Плюс Эсекьеля в том, что в 22 года он уже довольно опытный игрок – под 150 матчей на профессиональном уровне, при этом в «Спартак» он едет на подъеме, после результативного сезона в Греции.