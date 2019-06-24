Тренер сборной Чили: «Суарес и Кавани - выдающиеся игроки»

Главный тренер сборной Чили перед матчем 3-го тура группового этапа Кубка Америки с Уругваем похвалил нападающих соперника и .

Суарес и Кавани - выдающиеся игроки. Я видел их игру еще на юношеском чемпионате мира в 2007 году. Я наблюдал за всей их карьерой. Думаю, они прекрасно дополняют друг друга, от чего сборная только выигрывает. Они забили множество голов в европейском футболе: Кавани с ПСЖ , а Суарес - с «Барселоной».