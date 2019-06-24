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Тренер сборной Чили: «Суарес и Кавани - выдающиеся игроки»

сегодня, 17:14
ЧилиЛоготип футбольный клуб Чили-:-Логотип футбольный клуб УругвайУругвайЗавтра в 02:00 Не начался

Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда перед матчем 3-го тура группового этапа Кубка Америки с Уругваем похвалил нападающих соперника Эдинсона Кавани и Луиса Суареса.

Суарес и Кавани - выдающиеся игроки. Я видел их игру еще на юношеском чемпионате мира в 2007 году. Я наблюдал за всей их карьерой. Думаю, они прекрасно дополняют друг друга, от чего сборная только выигрывает. Они забили множество голов в европейском футболе: Кавани с ПСЖ, а Суарес - с «Барселоной».

Напомним, что чилийцы в последнем матче обыграли Эквадор (2:1), а Уругвай сыграл вничью с Японией (2:2). 

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