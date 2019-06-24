ВАР может быть задействована на одном или нескольких матчах 1-го тура РПЛ

РФС планирует начать использовать систему видеоассистента рефери (ВАР) начиная с первого тура нового сезона чемпионата России. Об этом сообщил глава проекта по внедрению технологии в России Леонид Калошин.

В сезоне-2018/19 состоялось девять официальных матчей под эгидой РФС с применением ВАР в «боевом» режиме. Итог применения VAR в этих играх сверхположительный. Хотелось бы, чтобы проект развивался. Что касается сроков начала использования, есть задача, чтобы с первого тура на одном или нескольких матчах система функционировала в режиме live.