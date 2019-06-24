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ВАР может быть задействована на одном или нескольких матчах 1-го тура РПЛ

сегодня, 19:42

РФС планирует начать использовать систему видеоассистента рефери (ВАР) начиная с первого тура нового сезона чемпионата России. Об этом сообщил глава проекта по внедрению технологии в России Леонид Калошин.

В сезоне-2018/19 состоялось девять официальных матчей под эгидой РФС с применением ВАР в «боевом» режиме. Итог применения VAR в этих играх сверхположительный. Хотелось бы, чтобы проект развивался. Что касается сроков начала использования, есть задача, чтобы с первого тура на одном или нескольких матчах система функционировала в режиме live.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   193 / 653
сегодня в 20:15
Если делать, то делать везде.
Charismatic
Charismatic
   474 / 653
сегодня в 20:11
Если будет на матче Зенитки - питерские вряд ли победят.
cska plus
cska plus
   4 / 653
сегодня в 20:06
    beefs
    beefs
       74 / 653
    сегодня в 19:44
    все равно все зависит от судьи...
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