​Рейтинг в соцсетях. Популярнейшие клубы РПЛ

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Кто король социальных сетей? «Соккер.ру» продолжает спор о популярности «Зенита», «Спартака» и других клубов лиги.

Почему важно следить за сетевой аудиторией? 62 % россиян имеют аккаунты в социальных сетях, это около 86 миллионов человек. Подписанные на клубы люди – потенциальные и реальные клиенты, а внимание и клики – деньги. Лига такая бедная, поскольку пока не развит телевизионный и мультимедийный рынок, который кормит футбольные клубы во многих странах мира.

Что важно учитывать при оценке соцсетей? По оценкам доступных алгоритмов, в социальных сетях по всему миру невероятно много ботов, иногда под 50 %. Судачат, что отдельные «популярные блогеры» просто платят деньги за накрутку просмотров и подписчиков, особенно после захода на платформы телевизионщиков под разным соусом.

Возможно, некоторые клубы могли перенять бессмысленную практику и лишь симулируют невероятную популярность в отдельных социальных сетях. С другой стороны, показатели большинства соразмерны с показателями интереса к футболу в РФ в целом, никаких аномальных цифр нет. Боты точно есть, но вряд ли все за них платили.

Кто заметно отстал по читателям из клубов РПЛ ? Во-первых, нельзя требовать многого от «Тамбова» - клуба 2013 года рождения, и «Сочи» - еще один новичок РПЛ родился в 2018 году, когда приняли решение убить «Динамо» из Санкт-Петербурга. Не стоит удивляться, что нет толп жителей веселого города Сочи, которые без ума от нового непонятного им клуба.

Ведь пример юного «Краснодара» может стать заразительным только при успехах на поле и грамотном планировании повышения в классе. А в этих случаях «Тамбов» и «Сочи» отстают от 14 других клубов РПЛ по популярности очень сильно. Суммарная аудитория в пяти оцениваемых социальных сетях (ВК, Facebook, Instagram, Twitter и YouTube) размером с крошечные городки.

Всего 15 тысяч поклонников у южан и вдвое больше у их конкурентов в борьбе за выживание. Впрочем, нельзя жаловаться – надо работать. Например, у «Енисея» за счет творческого подхода собралось 19 тысяч читателей только в Twitter. Впрочем, даже их старания показывают, что в РПЛ , как и во всем футбольном мире, чаще болеют за богатых и знаменитых.

Кто из опытных в лиге не реализует потенциал? Выделяются показатели «Арсенала». Клуб вышел в Лигу Европы, город Тула с населением почти в полмиллиона человек, а у них суммарный показатель по пяти соцсетям – где возможно пересечение подписчиков, которые пользуются сразу несколькими платформами, всего 66 тысяч человек.

Это не так мало, как у «Сочи», но «Арсенал» ведь не год тому назад создан. Даже у «Оренбурга» аудитория в 70 тысяч человек, хотя им тоже нужно работать, ведь команда приличная и только в одноименном городе 555 тысяч жителей. Хотя в случае с социальными сетями нельзя ставить только на местную аудиторию, нужно охватывать всю страну и мир.

Например, «Уфа» собрала 139 тысяч подписчиков в пяти социальных сетях. Показатель почти двое выше, чем у «Оренбурга». Неплохо идут, хотя отстают от середняков с потенциалом. «Ахмат» и «Крылья Советов», если бы играли лучше, могли пройти отметки в 200 тысяч суммарной аудитории. Впрочем, в Самаре хорошая посещаемость арены, то есть далеко не все фанаты сидят в интернете – есть люди постарше. И одновременно сейчас бабушки с дедушками со смартфонами.

Кто воюет за первую пятерку по охвату в соцсетях? Понятно, что нужно или клубное имя, или успехи, чтобы аудитория росла. Например, «Урал» собрал 220 тысяч подписчиков – в Екатеринбурге социальные сети популярны. И сам регион, где могут симпатизировать клубу, огромный. Но заметно отстают от того же именитого «Динамо» - 477 тысяч подписчиков. Но разве москвичи идеально работают с аудиторией?

Сравните с тем же «Рубином» - в социальных сетях трудятся успешнее, чем с живой публикой, или «Ростовом» - одним из лучших клубов РПЛ по работе с фанатами. И казанцы многое выдумывали в сети, и ростовчане старались и выделялись. Подключали новые мемы, реагировали на ходы фанатов – ковер на стадионе, и прочие тренды, вроде «Игры престолов». «Ростов» не обошел «Краснодар», поскольку «быки» рванули за счет успешности клуба и роста популярности в регионе, но южане работают круто.

Например, у «Локомотива» пока нет миллиона суммарных подписчиков по всем социальным сетям, а молодой клуб «Краснодар» собрал аудиторию в 691 тысячу. И вряд ли показатели падают. Конечно, сами соцсети не всегда развиваются – у «Фейсбук» огромные проблемы во всем, ВК загнулся, перейдя из привычных рук в новые, «Твиттер» не знает, как монетизировать платформу, а «Инстаграм» утонул в полуголых девушках и популярных фриках.

Но в этих условиях в РПЛ три клуба смогли нарастить огромную фанатскую базу. Причем во всех случаях дело в именитости. Есть парочка брендов в российском футболе, которые даже при бездарной или плохой рекламе растут – в тройке один такой клуб, а два других просто используют потенциал.

Кто в первой тройке и кто самый популярный? «Локомотив» - титулованный клуб, но отстал почти в два раза от ЦСКА . Суммарная аудитория «армейцев» подбирается к двум миллионам (1 810 000), причем есть место для роста в главной российской социальной сети. Да и канал на YouTube заслуживает хотя бы столько подписчиков, как у «Зенита». А вот и подбираемся к лидерам.

И сначала пару слов о «Спартаке». За счет популярности клуба набрали рекордную для РПЛ аудиторию в ВК, заняли чистое второе место по подписчикам в Twitter. Но ЦСКА может поставить себе цель со временем обойти клубный канал соседей. «Спартак» популярен вопреки контенту, который производит? Если вспомнить о «шоколадках», рекламе концерта фаната «Зенита» и «нищебродах», то ответ утвердительный.

«Спартак», исходя из исторического статуса должен был всех разорвать. Но грамотная работа людей из «Зенита», которые использовали модные фишки, вывела клуб из Санкт-Петербурга на чистое первое место. Сразу 3 802 000 подписчиков суммарно в пяти социальных сетях, значительный отрыв от ЦСКА – на два миллиона, и от «Спартака» - на 800 тысяч.

Представители москвичей скажут, что у них просто много возрастных фанатов, которые не сидят в социальных сетях? Верится с трудом. Да и если так, то за кем будущее? Кто из новых фанатов футбола не пользуется возможностью следить за любимым клубом онлайн? Таких нет, поэтому когда «Краснодар» набирает почти 700 тысяч подписчиков, то это говорит о росте популярности. А если «Спартак» отстает от «Зенита» на 25 %, то это плохой для «красно-белых» сигнал.

Всем клубам надо ставить на рост аудитории? В России людей больше, чем в той же Испании, но даже у «Зенита» в «Инстаграм» меньше подписчиков, чем у «Валенсии». Потому что они работают на весь мир, а «15 миллионов китайцев» на «Зенит» на самом деле не подписаны. Только у шести клубов РПЛ аудитория в упомянутой сети больше, чем у «Хатафе»! А с той же «Астон Виллой» - новичком будущего сезона в АПЛ , не стоит и сравнивать.

Суммарный охват в 12 787 000 подписчиков на 16 клубов РПЛ скорее говорит о том, что рано расширять лигу, чем о невероятном росте популярности футбола в России. Каждый второй – аудитория «Зенита» и «Спартака». Нужно усердно работать на местах, чтобы был такой же рывок, как у «Ростова» или «Краснодара». Дайте им отправную точку, как у «Локомотива» - перешагнут 1 млн подписчиков на брата.

С другой стороны, клуб не может выжить за счет одного успеха в социальных сетях. Можно привести пример как «Енисея», так и «Рубина» - аудитория большая, а далеко не все фанаты из Казани идут на арену поддерживать первую команду клуба. Впрочем, рядом с неудачами видим успехи, поэтому можем составить рейтинг 16 клубов РПЛ будущего сезона по количеству подписчиков в пяти основных социальных сетях.

Тройка читалась, но тот факт, что «Зенит» в 3.8 раза опережает «Локомотива» - впечатляет. И если с московскими клубами, двумя южными и чемпионом все просто – легко развивать и публика будет планомерно расти, то отрыв провинциальных команд удручает. Болеют за богатых и знаменитых, культуры поддержки своих нет.

Например, в Свердловской области 4.3 миллиона населения, но аудитория «Урала» равна 5 % от этого числа. Пока в РПЛ мало по-настоящему популярных локальных клубов, а нужно минимум 12-14, чтобы лига чувствовала себя финансового перспективной. Зато лидеры собрали армии фанатов. Причем разрыв между вторым и предпоследним местами в 101 раз, а между первым и 16-м – 253 раза.

Идею с расширением лиги определенно на финансовый смысл не проверяли. В стране всего восемь популярных в сети клубов – читай, с потенциалом в 21 веке, а полные арены будут в лучшем случае у пяти команд. Есть недоработки в офлайне, а онлайн королями являются «Зенит» по общему охвату и поискам новых подходов, и «Ростов» по оригинальности и показателям с учетом масштаба клуба и города, который представляют.