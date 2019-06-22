«Спартак» показал новый клубный автобус

сегодня, 18:43

Пресс-служба «Спартака» опубликовала фотографии нового клубного автобуса. Основными цветами транспортного средства стали красный и черный. На боковой стороне автобуса нанесены крупная надпись «Спартак Москва» и эмблема клуба. Также на корпусе присутствуют различные лозунги, среди которых «Мы – Спартак, и наша сила в единстве».