«Спартак» показал новый клубный автобус

Пресс-служба «Спартака» опубликовала фотографии нового клубного автобуса. Основными цветами транспортного средства стали красный и черный. На боковой стороне автобуса нанесены крупная надпись «Спартак Москва» и эмблема клуба. Также на корпусе присутствуют различные лозунги, среди которых «Мы – Спартак, и наша сила в единстве».
😎 Клубный автобус «Спартака» сменил имидж 🔥— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 июня 2019 г.
⠀#Спартак #силавединстве pic.twitter.com/Oxjh98I3hg
Ну и как всегда - болтовня даже на автобусе...
Ну и как всегда - болтовня даже на автобусе...
У бомжей как всегда автобус в виде газовой трубы с бакланом на капоте!
У бомжей как всегда автобус в виде газовой трубы с бакланом на капоте!