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«Спартак» показал новый клубный автобус

сегодня, 18:43

Пресс-служба «Спартака» опубликовала фотографии нового клубного автобуса. Основными цветами транспортного средства стали красный и черный. На боковой стороне автобуса нанесены крупная надпись «Спартак Москва» и эмблема клуба. Также на корпусе присутствуют различные лозунги, среди которых «Мы – Спартак, и наша сила в единстве».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 711
сегодня в 19:20
Некрасиво...мрачно....не в клубном стиле.......
Байкал-38
Байкал-38 ответил Ангел неБесГрешен
   21 / 711
сегодня в 19:13
Надо и форму на красно-чОрную менять, 50% игроков именно такого цвета ;) Ну и как всегда - болтовня даже на автобусе...
Чёрная форма у Спартака уже была! Надо следить за РПЛ, а вот желание подражать Юве должно выльется в новую форму розова цвета

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 711
сегодня в 19:07
Надо и форму на красно-чОрную менять, 50% игроков именно такого цвета ;)
Ну и как всегда - болтовня даже на автобусе...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   112 / 711
сегодня в 19:02
Кононов одобрил?) скоро кубок конделаки
морозз
морозз
   121 / 711
сегодня в 19:01
А у Гинера новая повозка запряжённая тройкой коней ветеранов или резина новая на колёсах а повозка старая...не знаю!
У бомжей как всегда автобус в виде газовой трубы с бакланом на капоте!
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Литейный 4
   267 / 711
сегодня в 18:57
Свиновоз. Гыгыгы
Бомжедав.
kotmyshka
kotmyshka
   75 / 711
сегодня в 18:55
Странные цвета для Спартака...
Байкал-38
Байкал-38
   21 / 711
сегодня в 18:53
sergey08
sergey08
   644 / 711
сегодня в 18:49
почему в номере буквы "хру", а не "хрю"?
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 711
сегодня в 18:46
Свиновоз. Гыгыгы
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