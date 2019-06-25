Саморано: «Санчес давно не играет в МЮ, но в сборной он другой»

Экс-нападающий сборной Чили поделился мнением о своём соотечественнике, нападающем «Манчестер Юнайтед» .

Для Санчеса главное – это играть, где бы он ни находился, будь то «Манчестер Юнайтед» или любая другая команда. Для него важно постоянное участие в соревнованиях. Говорю по своему опыту. Тяжело выйти на прежний уровень, когда ты не играешь.

Алексис уже давно не играет за свой клуб, но в ту секунду, когда он надевает футболку сборной Чили, он становится другим. Он делает всё возможное, и нам это нравится.

Я очень рад видеть, как он возвращается на свой уровень и является важным игроком сборной, а также одним из главных героев в южноамериканском футболе.