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Месси раскритиковал качество полей на Кубке Америки

сегодня, 03:20

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Катаром (2:0) в 3-м туре группового этапа Кубка Америки подверг критике качество газонов на бразильских стадионах, где проходят матчи турнира.

Все поля, на которых мы играли, были плохого качества. Мяч сильно подпрыгивает, и тебе приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы его укротить. Так играть тяжело.

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Rattlehead
Rattlehead
   242 / 654
сегодня в 04:22
"Пожалуй, это было худшее поле, на котором я когда-либо играл. Оно представляло из себя множество мелких кусков, набросанных за пару дней до игры, и при каждом шаге эти куски попросту разъезжались в стороны. Это было просто ужасно. Трудно поверить, что в тех условиях он умудрился забить тот невероятный гол, но таким уж он был гением."

Линекер о втором голе Марадоны в ворота сборной Англии на ЧМ 86.
Шишанутый
Шишанутый
   31 / 654
сегодня в 04:14
У гнома все вокруг виноваты и поля и партнеры и погода но почему то другим командам не что не мешает играть. Лучше Месська бы прислушался к мудрецу Вангалу и спросил себя "а может это во мне дело" и ушол со сборной уже окончательно.
Incredulous
Incredulous
   76 / 654
сегодня в 03:39
Поражаюсь тем людям, которые боготворят этого клоуна. Это же насколько нужно быть недалеким, чтобы такие идиотские отмазки придумывать.
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