Месси раскритиковал качество полей на Кубке Америки

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Катаром (2:0) в 3-м туре группового этапа Кубка Америки подверг критике качество газонов на бразильских стадионах, где проходят матчи турнира.
Все поля, на которых мы играли, были плохого качества. Мяч сильно подпрыгивает, и тебе приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы его укротить. Так играть тяжело.
Линекер о втором голе Марадоны в ворота сборной Англии на ЧМ 86.
Линекер о втором голе Марадоны в ворота сборной Англии на ЧМ 86.