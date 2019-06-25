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Неймар согласовал контракт с «Барселоной»

сегодня, 11:27

Нападающий ПСЖ Неймар стал еще ближе к возвращению в «Барселону».

Футболист согласовал контракт с каталонским клубом. Соглашение будет рассчитано на пять лет, а зарплата бразильца составит 24 миллиона евро в год. В ПСЖ он зарабатывает 36,8 млн евро.

Сообщается, что Неймар согласился на первое же предложение испанцев для того, чтобы ускорить трансфер. Теперь клубам осталось согласовать сумму сделки.

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Все комментарии
Deville
Deville
сегодня в 12:06
барса явно хочет теперь в 1/8 вылетать, это уровень Неймара в псж.
STVA 1
STVA 1
   32 / 658
сегодня в 12:06
Согласился на понижение , что как то не верится .
дурман
дурман
   149 / 658
сегодня в 12:03
Теперь на жалкие 24 млн € придётся существовать
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   134 / 658
сегодня в 11:57
неужели он согласен на понижении зарплаты? это же по пивнушкам придётся реже бегать,так и спринтерскую форму потеряет.
Барби в сливках
Барби в сливках
сегодня в 11:54
Вместо петyxa будет Ней)
Будут на него наяривать и перестанут хyлить)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ангел неБесГрешен
   4 / 658
сегодня в 11:54
а что он натворил? в аэропорту людям угрожал? или в групповом избиении учавствовал? или вратаря завалил ? или на поле выбежал и ударил игрока? что за место он должен знать?
Барби в сливках
Барби в сливках
сегодня в 11:52
    ОПС
    ОПС
       128 / 658
    сегодня в 11:51
    И опять скорей всего симуляция. Сразу согласился, значит все уже договорено. Не верю я ему.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       4 / 658
    сегодня в 11:49
    подвинулся в деньгах на бюджет города России
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       13 / 658
    сегодня в 11:47
    Интересно, скока на нем потеряют парижане? Или опять со своих доплачивать будет?
    Геплохо бы было, если Барса заставила доплачивать со своих миллионов. Шобы знал свое место...
    shlomo
    shlomo
       59 / 658
    сегодня в 11:46
    Опять в тень Месси пришел....
    FILL3286
    FILL3286
       69 / 658
    сегодня в 11:45
    зенит вернет паредаса за 189 млн,и продаст ЗЕ болотного за 320 лям
    cska plus
    cska plus
       3 / 658
    сегодня в 11:42
    Он не выполнил пункт номер два из услвий клуба, неймар должен на коленях извиниться перед барсуками.
    Zenit_84
    Zenit_84
       61 / 658
    сегодня в 11:38
    Проныра
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
       383 / 658
    сегодня в 11:38
    захотят ли Барса отстягнуть ПСЖ больше 220 лямов?
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответил амурец
       145 / 658
    сегодня в 11:36
    хотя Неймар уже не тот, что в 2015, но поглядим может в Барселоне у него откроется второе дыхание
    В Барсе его Месси с Суаресом будут держать в строгости, так что ему будет не до понтов.
    амурец
    амурец
       47 / 658
    сегодня в 11:35
    хотя Неймар уже не тот, что в 2015, но поглядим может в Барселоне у него откроется второе дыхание
    311
    311
       30 / 658
    сегодня в 11:34
    У руководства барсуков нет чувства собственного достоинства! Впрочем, ничего нового!)
    Faustello
    Faustello
       6 / 658
    сегодня в 11:33
    Какая пустая трата денег, уж лучше студию в голливвуде купить, так быстрее Оскар можно получить.
    KilianMbap
    KilianMbap
       296 / 658
    сегодня в 11:31
    Интересно отступные сколько пропишут))?
    Romchik1989
    Romchik1989
       173 / 658
    сегодня в 11:29
    Да ну)))
    Спекуляция
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