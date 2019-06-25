Неймар согласовал контракт с «Барселоной»

Нападающий ПСЖ Неймар стал еще ближе к возвращению в «Барселону».
Футболист согласовал контракт с каталонским клубом. Соглашение будет рассчитано на пять лет, а зарплата бразильца составит 24 миллиона евро в год. В ПСЖ он зарабатывает 36,8 млн евро.
Сообщается, что Неймар согласился на первое же предложение испанцев для того, чтобы ускорить трансфер. Теперь клубам осталось согласовать сумму сделки.
Будут на него наяривать и перестанут хyлить)
Будут на него наяривать и перестанут хyлить)
Геплохо бы было, если Барса заставила доплачивать со своих миллионов. Шобы знал свое место...
Геплохо бы было, если Барса заставила доплачивать со своих миллионов. Шобы знал свое место...
Спекуляция
Спекуляция