Неймар согласовал контракт с «Барселоной»

сегодня, 11:27

Нападающий ПСЖ Неймар стал еще ближе к возвращению в «Барселону».

Футболист согласовал контракт с каталонским клубом. Соглашение будет рассчитано на пять лет, а зарплата бразильца составит 24 миллиона евро в год. В ПСЖ он зарабатывает 36,8 млн евро.

Сообщается, что Неймар согласился на первое же предложение испанцев для того, чтобы ускорить трансфер. Теперь клубам осталось согласовать сумму сделки.