Д. Суарес: «Хочу сыграть за Испанию на Евро, мне необходима практика»

Полузащитник «Барселоны» вновь заявил о желании покинуть каталонскую команду, чтобы чаще выходить на поле.

Мне необходимо вновь войти в свой ритм и почувствовать себя регулярно играющим футболистом, в какую бы команду я ни отправился.

Надеюсь, в ближайшие пару недель у меня появятся какие-нибудь новости. Самым главным будет спортивная составляющая, она намного важнее финансового аспекта. Следующим летом будет чемпионат Европы, и я хочу постараться пробиться в состав сборной Испании.

Мой приоритет – остаться в Примере. У меня есть предложения из-за границы, но я бы хотел играть в Ла Лиге.