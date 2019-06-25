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Д. Суарес: «Хочу сыграть за Испанию на Евро, мне необходима практика»

сегодня, 04:55

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес вновь заявил о желании покинуть каталонскую команду, чтобы чаще выходить на поле.

Мне необходимо вновь войти в свой ритм и почувствовать себя регулярно играющим футболистом, в какую бы команду я ни отправился.

Надеюсь, в ближайшие пару недель у меня появятся какие-нибудь новости. Самым главным будет спортивная составляющая, она намного важнее финансового аспекта. Следующим летом будет чемпионат Европы, и я хочу постараться пробиться в состав сборной Испании. 

Мой приоритет – остаться в Примере. У меня есть предложения из-за границы, но я бы хотел играть в Ла Лиге.

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STVA 1
STVA 1
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