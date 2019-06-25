Кирилл Брейдо назначен директором по связям с общественностью «Локомотива»

сегодня, 12:40

Новым директором по связям с общественностью, а также пресс-атташе московского «Локомотива» назначен Кирилл Брейдо, об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

После окончания Финансового университета при правительстве РФ Кирилл долгое время работал в структуре клуба, занимая позиции специалиста пресс-службы, а также корреспондента и руководителя клубного телевидения «Локо-ТВ». Кирилл также известен по работе спортивным комментатором телеканала Eurosport и продюсером « РФС ТВ».

Напомним, что недавно четыре игрока продлили контракты с «Локомотивом».