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Кирилл Брейдо назначен директором по связям с общественностью «Локомотива»

сегодня, 12:40

Новым директором по связям с общественностью, а также пресс-атташе московского «Локомотива» назначен Кирилл Брейдо, об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

После окончания Финансового университета при правительстве РФ Кирилл долгое время работал в структуре клуба, занимая позиции специалиста пресс-службы, а также корреспондента и руководителя клубного телевидения «Локо-ТВ». Кирилл также известен по работе спортивным комментатором телеканала Eurosport и продюсером «РФС ТВ». 

Напомним, что недавно четыре игрока продлили контракты с «Локомотивом».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   104 / 660
сегодня в 13:24
Никто не знает кто это.
sashasokol
sashasokol
   388 / 660
сегодня в 12:51
Удачи на новом месте.
cska plus
cska plus
   3 / 660
сегодня в 12:46
Важнейщая новость.
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