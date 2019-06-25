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Камболов: «В „Краснодаре“ очень тепло приняли, хороший коллектив»

сегодня, 20:34

Новичок «Краснодара» Руслан Камболов рассказал об адаптации в команде, а также поведал о подготовке к Кубку Париматч Премьер.

Можно сказать, очень тепло приняли. Коллектив очень хороший. Тренировочный процесс очень нравится. Сейчас готовимся к турниру. Во вторник прошла восстановительная тренировка, а дальше все будет по плану. Сейчас очень много новых игроков, поэтому больше наигрываем взаимопонимание между собой и тактические действия в обороне и атаке. 

Чемпионат уже скоро, поэтому нужно как можно быстрее приходить в оптимальное состояние. К любому сопернику нужно подходить очень внимательно. Не важно, ЦСКА ли это или какой-то неизвестный клуб. Нужно показывать свой уровень.

Турнир, где также сыграют ЦСКА, «Спартак» и «Ростов», стартует 26 июня. 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 664
сегодня в 21:07
Руслану повезло, он оказался в отличном клуб.
drug01
drug01
   76 / 664
сегодня в 20:52
Удачи и побед
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