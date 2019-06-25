Камболов: «В „Краснодаре“ очень тепло приняли, хороший коллектив»

Новичок «Краснодара» рассказал об адаптации в команде, а также поведал о подготовке к Кубку Париматч Премьер.

Можно сказать, очень тепло приняли. Коллектив очень хороший. Тренировочный процесс очень нравится. Сейчас готовимся к турниру. Во вторник прошла восстановительная тренировка, а дальше все будет по плану. Сейчас очень много новых игроков, поэтому больше наигрываем взаимопонимание между собой и тактические действия в обороне и атаке.