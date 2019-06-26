Семак - лучший тренер РПЛ прошедшего сезона

Наставник «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером сезона-2018/19 по версии РФС.
Семаку 43 года, он возглавил «Зенит» в мае 2018 года. В прошедшем сезоне петербургская команда под его руководством выиграла чемпионат России.
Напомним, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан РФС лучшим игроком сезона-2018/19.
1. Федотов
2. Ганчаренко
3. Мусаев
4. Семак
Но Семак молодец.
1. Федотов
2. Ганчаренко
3. Мусаев
4. Семак
Но Семак молодец.
Еслиб газпром ещё накинул чумак лучшим физруком солнечной системы стал !
Еслиб газпром ещё накинул чумак лучшим физруком солнечной системы стал !
В итоге 5-е место...и 15 очков отставания ....от "Тренера Уфы"...)))
В итоге 5-е место...и 15 очков отставания ....от "Тренера Уфы"...)))
Забавно было читать, как фанаты гнали Семака из Зенита в Уфу, а потом переобулись :)))
Забавно было читать, как фанаты гнали Семака из Зенита в Уфу, а потом переобулись :)))
- еще же в ЛЕ с Вилльяреалом играли.
- не играли.
- в кубке Ростовом играли.
- не играли.
- Динамо минскому 4:0 проиграли....
- еще же в ЛЕ с Вилльяреалом играли.
- не играли.
- в кубке Ростовом играли.
- не играли.
- Динамо минскому 4:0 проиграли....