ГлавнаяНовости

Семак - лучший тренер РПЛ прошедшего сезона

сегодня, 15:14

Наставник «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером сезона-2018/19 по версии РФС.

Семаку 43 года, он возглавил «Зенит» в мае 2018 года. В прошедшем сезоне петербургская команда под его руководством выиграла чемпионат России. 

Напомним, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан РФС лучшим игроком сезона-2018/19.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноДзюба признан лучшим футболистом сезона в России
Сегодня, 15:05 Комментарии29
Барриос - лучший распасовщик группового этапа Кубка Америки
Сегодня, 00:25 Комментарии15
8 игроков «Зенита» вошли в список 33 лучших в сезоне по версии РФС
Вчера, 22:38 Комментарии56
СлухиСМИ: РФС признал Дзюбу лучшим игроком чемпионата России
Вчера, 19:59 Комментарии62
Кавани – лучший игрок матча Чили - Уругвай
Вчера, 04:22 Комментарии4
Гнабри признан лучшим игроком сезона в «Баварии»
21 июня ВидеоКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
No pupsiks
No pupsiks
   28 / 651
сегодня в 16:26
Семак показал всему скотному двору кто сильнее.
RMUKMU
RMUKMU
   147 / 651
сегодня в 16:18
Чушь.
1. Федотов
2. Ганчаренко
3. Мусаев
4. Семак
Но Семак молодец.
beefs
beefs
   61 / 651
сегодня в 15:53
А в чем заслуга с таким составом победить? 7
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 651
сегодня в 15:52
Богданыч молодец. Без раскачки с лучшим клубом и золото. У свиней десятка два сменилось физруков, пиджаков и прочих неудачников и только раз чемпионство , подаренное на юбилей Симоняна. Гыгыгы
spartach n1
spartach n1
   9 / 651
сегодня в 15:40
Такой же лучший физрук,как полено шлюба игрок ))
Еслиб газпром ещё накинул чумак лучшим физруком солнечной системы стал !
номер 12
номер 12 ответил LOpp
   123 / 651
сегодня в 15:35
В прошедшем сезоне петербургская команда под его руководством выиграла чемпионат России. - еще же в ЛЕ с Вилльяреалом играли. - не играли. - в кубке Ростовом играли. - не играли. - Динамо минскому 4:0 проиграли....
Так это же награда лиги, не?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 651
сегодня в 15:30
"Это Тренер Уфы" - кричали они.......меняя третьего тренера за сезон....))
В итоге 5-е место...и 15 очков отставания ....от "Тренера Уфы"...)))
makkie
makkie
   21 / 651
сегодня в 15:26
Наверное самый слабый сезон в РПЛ выдался - у всех были проблемы.
Забавно было читать, как фанаты гнали Семака из Зенита в Уфу, а потом переобулись :)))
Footbolista
Footbolista
   15 / 651
сегодня в 15:24
Слово "тренер" лишнее...
LOpp
LOpp
   7 / 651
сегодня в 15:23
В прошедшем сезоне петербургская команда под его руководством выиграла чемпионат России.
- еще же в ЛЕ с Вилльяреалом играли.
- не играли.
- в кубке Ростовом играли.
- не играли.
- Динамо минскому 4:0 проиграли....
parallels
parallels
   13 / 651
сегодня в 15:20
стыдно за спартак!
номер 12
номер 12
   123 / 651
сегодня в 15:20
Все вполне логично. Кроме Семака и Мусаева кандидатов на эту награду не было.
димон 37
димон 37
   514 / 651
сегодня в 15:17
Сёмин лучший, но не как , конь переобутый
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100