Семак - лучший тренер РПЛ прошедшего сезона

сегодня, 15:14

Наставник «Зенита» признан лучшим тренером сезона-2018/19 по версии РФС .

Семаку 43 года, он возглавил «Зенит» в мае 2018 года. В прошедшем сезоне петербургская команда под его руководством выиграла чемпионат России.