Гинер: «Каждый год появляются разговоры о том, что ЦСКА почти развалился»

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб не собирается продавать защитника .

Он никуда не уходит. Мы его не продаём. Он остаётся в ЦСКА .

Каждый год появляются разговоры о том, что у Гинера в левом и правом кармане закончились деньги, что клуб почти развалился. В том году были разговоры, что команда поменялась, потому что нет денег.