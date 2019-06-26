Гинер: «Каждый год появляются разговоры о том, что ЦСКА почти развалился»

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб не собирается продавать защитника Марио Фернандеса.
Он никуда не уходит. Мы его не продаём. Он остаётся в ЦСКА.
Каждый год появляются разговоры о том, что у Гинера в левом и правом кармане закончились деньги, что клуб почти развалился. В том году были разговоры, что команда поменялась, потому что нет денег.
То, что Супер Марио остаётся в ЦСКА замечательная новость, Зенит зря губы раскатал))).
То, что Супер Марио остаётся в ЦСКА замечательная новость, Зенит зря губы раскатал))).