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Гинер: «Каждый год появляются разговоры о том, что ЦСКА почти развалился»

сегодня, 15:27

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб не собирается продавать защитника Марио Фернандеса.

Он никуда не уходит. Мы его не продаём. Он остаётся в ЦСКА.

Каждый год появляются разговоры о том, что у Гинера в левом и правом кармане закончились деньги, что клуб почти развалился. В том году были разговоры, что команда поменялась, потому что нет денег.

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Все комментарии
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
   34 / 651
сегодня в 16:55
От этого у харьковского мойши фаланг не прибавится и петухеев не перестанет пропускать в очко ))
Смотрю тебя лайкнул ещё один любитель пропускать в очко ))))
Алексей .N
Алексей .N ответил spartach n1
   453 / 651
сегодня в 16:45
И при всем этом поросятки в таблице регулярно видят перед собой конский хвост😁 🐎🐖
spartach n1
spartach n1 ответил КАМЮ
   9 / 651
сегодня в 16:33
Зато Федун способен только мазутный краник открывать и кричать, какой он великий бизисмен
От этого у харьковского мойши фаланг не прибавится и петухеев не перестанет пропускать в очко ))
КЭТиК
КЭТиК
   95 / 651
сегодня в 16:18
Кричат денег нет для того, что бы снизить зарплаты футболистам. Сам же Гинер и спонсор этого крика.
КАМЮ
КАМЮ ответил spartach n1
   47 / 651
сегодня в 16:12
Харьковский спекулянт пытается сделать вид что все в порядке,и вообще на открытии его сарая топ клуб играл !
Зато Федун способен только мазутный краник открывать и кричать, какой он великий бизисмен
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10 ответил makkie
   103 / 651
сегодня в 15:57
Гинер: «Каждый год появляются разговоры о том, что ЦСКА почти развалился, но я постоянно нахожу деньги на судей»
    beefs
    beefs
       61 / 651
    сегодня в 15:51
    Собаки лают а караван идёт....
    Номер 1 на этом проэкте
    Номер 1 на этом проэкте
       626 / 651
    сегодня в 15:49
    Это армия федунят такое кричат , им верят только федунята
    cska plus
    cska plus
       2 / 651
    сегодня в 15:47
    Эти разговоры идут из тарасовки через хрющачьего шнобеля от федуна.
    Jum13
    Jum13
       34 / 651
    сегодня в 15:46
    Свиньи только об этом каждый день и говорят - всем плевать на этот визг )))
    isamsn
    isamsn ответил makkie
       211 / 651
    сегодня в 15:46
    Гинер: «Каждый год появляются разговоры о том, что ЦСКА почти развалился, но я постоянно нахожу деньги на судей»
    Ну кто бы ещё говорил про судей, как ни болельщик Спартака...
    makkie
    makkie
       21 / 651
    сегодня в 15:39
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
         36 / 651
      сегодня в 15:36
      Кто бы ни хотел развалить ЦСКА, не получится, спасибо ЕЛГ.
      То, что Супер Марио остаётся в ЦСКА замечательная новость, Зенит зря губы раскатал))).
      spartach n1
      spartach n1
         9 / 651
      сегодня в 15:32
      Харьковский спекулянт пытается сделать вид что все в порядке,и вообще на открытии его сарая топ клуб играл !
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