Семак: «Лимит раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов»

сегодня, 14:27

Главный тренер «Зенита» заявил, что он против лимита на легионеров.

Моя личная позиция оставалась неизменной. Я против лимита как такового. Лимит раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов и существенно снижает наш потенциал для игры в Европе. Мое мнение абсолютно не изменилось. Наиболее приемлемым для меня лично был бы лимит «10+15», когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я не вижу.

Ранее стало известно, что с сезона-2020/21 клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле. На данный момент одновременно принимать участие в игре могут не более шести футболистов из-за рубежа, при этом их количество в заявке не ограничено.