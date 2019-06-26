Семак: «Лимит раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что он против лимита на легионеров.
Моя личная позиция оставалась неизменной. Я против лимита как такового. Лимит раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов и существенно снижает наш потенциал для игры в Европе. Мое мнение абсолютно не изменилось. Наиболее приемлемым для меня лично был бы лимит «10+15», когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я не вижу.
Ранее стало известно, что с сезона-2020/21 клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле. На данный момент одновременно принимать участие в игре могут не более шести футболистов из-за рубежа, при этом их количество в заявке не ограничено.
Че им то?
Календарь для себя составили сами,игры куда хотят и с кем переносят,судьи практически все прикормленные,в команде легенды арги и забалотные,че лучшему клубу восточной европы не хватает???
В ЛЕ позорятся в вардарами и прочими)
Ух и этот Зенит)))
Че им то?
Календарь для себя составили сами,игры куда хотят и с кем переносят,судьи практически все прикормленные,в команде легенды арги и забалотные,че лучшему клубу восточной европы не хватает???
В ЛЕ позорятся в вардарами и прочими)
Ух и этот Зенит)))
Показательно, что, глядя на них, 33-летний середняк-вратарь Гильерме сошел с ума и стал просить себе столько же, хотя в Европе ему в жизни бы столько не дали.
Показательно, что, глядя на них, 33-летний середняк-вратарь Гильерме сошел с ума и стал просить себе столько же, хотя в Европе ему в жизни бы столько не дали.
все нормально.
все нормально.
не Зенит ли?
не Зенит ли?