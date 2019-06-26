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Семак: «Лимит раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов»

сегодня, 14:27

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что он против лимита на легионеров.

Моя личная позиция оставалась неизменной. Я против лимита как такового. Лимит раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов и существенно снижает наш потенциал для игры в Европе. Мое мнение абсолютно не изменилось. Наиболее приемлемым для меня лично был бы лимит «10+15», когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я не вижу.

Ранее стало известно, что с сезона-2020/21 клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле. На данный момент одновременно принимать участие в игре могут не более шести футболистов из-за рубежа, при этом их количество в заявке не ограничено. 

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Sem25
Sem25 ответил чемпионство с душком
сегодня в 15:11
так а кто дает российским поленьям зарплаты от 3 млн евро и выше? не Зенит ли?
Лимит и дает такие ЗП. газпром заложник ситуации, здесь он точно не виноват. Раз хочешь быть лучшим в РПЛ, значит на поле должны выходить лучшие россияне, а это половина команды. Вот и скупают, заманивают высокими ЗП...
FILL3286
FILL3286
   53 / 650
сегодня в 15:07
Почему то не удивляюсь,что первые начали ныть лазурные!!
Че им то?
Календарь для себя составили сами,игры куда хотят и с кем переносят,судьи практически все прикормленные,в команде легенды арги и забалотные,че лучшему клубу восточной европы не хватает???
В ЛЕ позорятся в вардарами и прочими)
Ух и этот Зенит)))
Garrincha58
Garrincha58
   440 / 650
сегодня в 14:59
Семак ты не прав какой смысл было покупать молодого Джорджевича который уже 7 лет в команде а сыграл 10-15 матчей а какой смысл было покупать Эрнани неужели свои типа Евсеева или Могилевского хуже так что господин умник Семак ты не прав
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 650
сегодня в 14:55
Да, пока лимит есть, любой условный Комбаров и Глушаков смогут развести Федуна на 2.5 ляма гринов в год и поднимать планку зарплат.

Показательно, что, глядя на них, 33-летний середняк-вратарь Гильерме сошел с ума и стал просить себе столько же, хотя в Европе ему в жизни бы столько не дали.
EAGuar As
EAGuar As
   124 / 650
сегодня в 14:53
Никто не заставляет столько платить .
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
   543 / 650
сегодня в 14:52
10 + 15 есть варианты.
GreeM
GreeM
   35 / 650
сегодня в 14:50
Правильно говорит Семак.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 650
сегодня в 14:48
Правильно. С лимитом плодим мажоров от футбола.
FILL3286
FILL3286
   53 / 650
сегодня в 14:46
Уже проект ныть начал,им бы по больше паредасов с молло
Казанский
Казанский
   104 / 650
сегодня в 14:45
Стоимость и зарплаты рос.игроков раздувает не лимит,а трансферная политика зенита,который не скупится на гробы и мраморные плиты для россиян, но с условием,что талант будет захоронен в Удельном парке
Zenit_84
Zenit_84
   68 / 650
сегодня в 14:43
Ничего уже не изменится, наверное.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   204 / 650
сегодня в 14:42
вентиль крутится, деньги мутятся.
все нормально.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   291 / 650
сегодня в 14:41
так а кто дает российским поленьям зарплаты от 3 млн евро и выше?
не Зенит ли?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   59 / 650
сегодня в 14:40
Еще до этого не дошли, а Семак уже жалуется)) 😁
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