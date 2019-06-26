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Медведев - о лимите: «Такой регламент создает большие проблемы»

сегодня, 14:25

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новый лимит на легионеров в РПЛ.

После принятия регламента сотрясать воздух, наверное, уже поздно, но, все-таки, есть несколько очевидных вещей. Такой регламент создает большие проблемы для клубов, которые играют на европейской арене, будь то Лига чемпионов или Лига Европы. Кроме того, имея контракты с рядом игроков, которые выходят за пределы будущего сезона, возникает вопрос: а что с ними делать? У нас уже была ситуация, когда мы были вынуждены расставаться с иностранцами, которые были на первых ролях в «Зените». Но, как говорится, «Dura lex, sed lex» — закон суров, но он закон. Будем работать. Появилась перспективная молодежь, но ясно, что с этой молодежью клубы, которые ее воспитали, расставаться не собираются. Перед ними стоят аналогичные задачи руководства. Конечно, деньги — важный элемент, но они не являются решающим.

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JackNorz
JackNorz
   79 / 650
сегодня в 14:56
"Появилась перспективная молодежь, но ясно, что с этой молодежью клубы, которые ее воспитали, расставаться не собираются. " - Все что нужно знать про футбольную школу зенита.
Garrincha58
Garrincha58
   440 / 650
сегодня в 14:56
пусть теперь думают а стоит ли подписывать всяких аргентинов пачками которые уже больше года толком и не играют за команду это Маммана Краневиттер да и Ригони тоже спрашивается где Фурсенко который понабрал этой шу-ше-ры и смылся а лимит хороший надо думать кого брать
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   291 / 650
сегодня в 14:40
переживания Медведева понятны. с таким лимитом меньше распилишь газпромовских денег.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   119 / 650
сегодня в 14:36
Да, теперь всякий шлак, типа уралов,ахматов и прочих крыльев будет торговать всем своим более -менее нормальным материалом и ломить за него большие бабки. Вот и вся польза этого лимита. Время идет, а идиотизм у нас только крепчает !
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