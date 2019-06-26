Медведев - о лимите: «Такой регламент создает большие проблемы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новый лимит на легионеров в РПЛ .

После принятия регламента сотрясать воздух, наверное, уже поздно, но, все-таки, есть несколько очевидных вещей. Такой регламент создает большие проблемы для клубов, которые играют на европейской арене, будь то Лига чемпионов или Лига Европы. Кроме того, имея контракты с рядом игроков, которые выходят за пределы будущего сезона, возникает вопрос: а что с ними делать? У нас уже была ситуация, когда мы были вынуждены расставаться с иностранцами, которые были на первых ролях в «Зените». Но, как говорится, «Dura lex, sed lex» — закон суров, но он закон. Будем работать. Появилась перспективная молодежь, но ясно, что с этой молодежью клубы, которые ее воспитали, расставаться не собираются. Перед ними стоят аналогичные задачи руководства. Конечно, деньги — важный элемент, но они не являются решающим.