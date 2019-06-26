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Гинер: «Нужно заботиться не о количестве легионеров, а об их качестве»

сегодня, 14:37

Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что новый лимит на легионеров не повысит качество иностранных футболистов, которые будут выступать в РПЛ

Насколько я знаю, в мире лимита на легионеров не существует, хотя есть на Украине и в Китае. Принято решение, опробуем и посмотрим, как клубы будут действовать. Я часто спорю на такие вопросы, хотя у нас в команде очень много русских футболистов. Я мало обращаю внимания на это, но, думаю, конкуренция должна быть, российский паспорт не должен давать приоритета ни финансового, ни зарплаты, ни в трансферных ценах.

Этот лимит не повысит качество легионеров, которые приезжают в РПЛ, нужно вводить вопрос, не какое количество приедет, а какое качество. Чтобы игрок должен был играть за сборную. Решение было принято единогласно? Это сложный вопрос. В исполкоме из клубов – я и Галицкий. Не знаю, какие ещё клубы как проголосовали.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 650
сегодня в 15:23
Адресовано федуну, всем шлаком захломил тарасовку.
Jum13
Jum13 ответил LOpp
   34 / 650
сегодня в 15:21
и это говорит человек, который каждый год привозит Бекао, Диайе и других зулусов.
Да. И в отличии от Педры Бекао из никого вдруг стал основным защитником и переходит в Удинезе (как пишут). А Педра, как Софа, как Таша и прочие - как были никем, так и канут в лету никем
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил parallels
   70 / 650
сегодня в 15:18
скажи это спартаку!
Питер Ман
Питер Ман
   46 / 650
сегодня в 15:01
Нужно, но без лимита такие как Федун привезут сборную Зимбабве, нужно как-то с этим бороться
За адекватность
За адекватность
   18 / 650
сегодня в 14:56
"Этот лимит не повысит качество легионеров, которые приезжают в РПЛ." Качественные легионеры стоят дорого. УЕФА сразу приговорит к смерти клуб из РФПЛ, который условно купит игрока за 50 млн, ФФП они чтят, правда для всех по-разному. Ищите таланты. Условно у "Порту" получается..
LOpp
LOpp
   7 / 650
сегодня в 14:45
и это говорит человек, который каждый год привозит Бекао, Диайе и других зулусов.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил parallels
   119 / 650
сегодня в 14:44
скажи это спартаку!
Я извиняюсь, конечно, но у вас самих гастеров аж 14 голов ! Как говорится - чья бы корова мычала ...
parallels
parallels
   13 / 650
сегодня в 14:40
скажи это спартаку!
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