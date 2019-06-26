Гинер: «Нужно заботиться не о количестве легионеров, а об их качестве»

Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что новый лимит на легионеров не повысит качество иностранных футболистов, которые будут выступать в РПЛ .

Насколько я знаю, в мире лимита на легионеров не существует, хотя есть на Украине и в Китае. Принято решение, опробуем и посмотрим, как клубы будут действовать. Я часто спорю на такие вопросы, хотя у нас в команде очень много русских футболистов. Я мало обращаю внимания на это, но, думаю, конкуренция должна быть, российский паспорт не должен давать приоритета ни финансового, ни зарплаты, ни в трансферных ценах.