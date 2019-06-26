ГлавнаяНовости

Газзаев: «Лимит надо вообще отменить»

сегодня, 14:03

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о новом лимите на легионеров

Я считаю, что лимит надо вообще отменить, тогда должна быть естественная конкуренция. Что 8+17, что отмена лимита, я никакой разницы не вижу.

Должна быть конкуренция между российскими футболистами и иностранцами. Вот тогда, я думаю, мы сможем качественно улучшить и результаты на международной арене, и получить качественных игроков для национальной сборной.

Хочу привести пример, когда в 2005 и 2008 году ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА. Тогда лимита не было, но появились игроки, которые создали основной костяк сборной, которая стала бронзовым призером чемпионата Европы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гинер: «Нужно заботиться не о количестве легионеров, а об их качестве»
Сегодня, 14:37 Комментарии8
Семак: «Лимит раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов»
Сегодня, 14:27 Комментарии14
Медведев - о лимите: «Такой регламент создает большие проблемы»
Сегодня, 14:25 Комментарии4
Колобков: «Вопрос расширения лиги актуален»
Сегодня, 14:01 Комментарии1
Колобков: «Новый лимит на легионеров в РПЛ повысит конкуренцию»
Сегодня, 13:48 Комментарии4
Равиль Сабитов: «„Спартак“ хочет вновь выиграть Кубок „Матч Премьер“»
Сегодня, 13:31 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
   440 / 650
сегодня в 15:00
и ещё объединиться с Укропом
mihaluch
mihaluch
   42 / 650
сегодня в 14:56
В 2005 и 2008 году была система весна - осень и не было лимита,также не было мутков и фурсенков, а если и были,то не играли руководящую роль.
Faustello
Faustello ответил cska plus
   5 / 650
сегодня в 14:09
ВГГ прав!
Пёс верно проскулил на этот раз.
cska plus
cska plus
   2 / 650
сегодня в 14:07
ВГГ прав!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100