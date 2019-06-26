Газзаев: «Лимит надо вообще отменить»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о новом лимите на легионеров.
Я считаю, что лимит надо вообще отменить, тогда должна быть естественная конкуренция. Что 8+17, что отмена лимита, я никакой разницы не вижу.
Должна быть конкуренция между российскими футболистами и иностранцами. Вот тогда, я думаю, мы сможем качественно улучшить и результаты на международной арене, и получить качественных игроков для национальной сборной.
Хочу привести пример, когда в 2005 и 2008 году ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА. Тогда лимита не было, но появились игроки, которые создали основной костяк сборной, которая стала бронзовым призером чемпионата Европы.