Газзаев: «Лимит надо вообще отменить»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России поделился мнением о новом лимите на легионеров.

Я считаю, что лимит надо вообще отменить, тогда должна быть естественная конкуренция. Что 8+17, что отмена лимита, я никакой разницы не вижу.

Должна быть конкуренция между российскими футболистами и иностранцами. Вот тогда, я думаю, мы сможем качественно улучшить и результаты на международной арене, и получить качественных игроков для национальной сборной.