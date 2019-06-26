ГлавнаяНовости

Президент «Урала» - о лимите: «Мы довольны этим регламентом»

сегодня, 16:13

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мыслями о предстоящем изменении формата лимита на легионеров в РПЛ.

Мы довольны этим регламентом. Зарплаты российских игроков не раздуются из-за нового лимита. Восемь иностранцев выйдут максимум в одной-двух играх, ведь есть травмы, карточки, дисквалификации. В заявке 17 россиян, из них надо выбрать тех, кто будет лучше легионеров.

Что касается мнения, что новый регламент может плохо повлиять на участников еврокубков, у того же «Зенита» мало российских футболистов? Игрок сборной Лунёв, капитан национальной команды Дзюба, есть Ерохин, Шатов. Неужели они хотят, чтобы выходили 15 иностранцев?

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Понсе: «От сравнений с Месси никуда не убежать»
Сегодня, 17:56 Комментарии11
Мусаев: «Из-за изменения лимита думаем, как проводить трансферную политику»
Сегодня, 17:49 Комментарии2
Божович: «Хорошие легионеры пойдут на пользу качеству РПЛ»
Сегодня, 17:45 Комментарии1
Кубок Матч Премьер мог пройти в Сочи
Сегодня, 16:52 Комментарии6
Кононов: «Сегодня увидим Понсе на поле»
Сегодня, 16:32 Комментарии7
Романьоли будет выступать в ФНЛ
Сегодня, 16:28 Комментарии8
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100