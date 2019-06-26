Президент «Урала» - о лимите: «Мы довольны этим регламентом»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мыслями о предстоящем изменении формата лимита на легионеров в РПЛ .

Мы довольны этим регламентом. Зарплаты российских игроков не раздуются из-за нового лимита. Восемь иностранцев выйдут максимум в одной-двух играх, ведь есть травмы, карточки, дисквалификации. В заявке 17 россиян, из них надо выбрать тех, кто будет лучше легионеров.

Что касается мнения, что новый регламент может плохо повлиять на участников еврокубков, у того же «Зенита» мало российских футболистов? Игрок сборной Лунёв, капитан национальной команды Дзюба, есть Ерохин, Шатов. Неужели они хотят, чтобы выходили 15 иностранцев?