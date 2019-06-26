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Гинер: «Усманов помог ЦСКА с трансфером Влашича»

сегодня, 15:28

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что российский миллиардер Алишер Усманов, являющийся бизнес-партнером основного акционера английского футбольного клуба «Эвертон» Фархада Мошири, помог ЦСКА в оформлении трансфера хорватского полузащитника Николы Влашича.

У нас дружеские отношения с «Эвертоном», его хозяин тепло к нам относится и дал особые условия. Алишер Усманов очень помог. Я хозяина «Эвертона» знаю через Алишера Бурхановича, втроем общались. Алишер Бурханович - очень близкий мне человек, всегда помогает, здесь он тоже помог словом.

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Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   34 / 651
сегодня в 16:01
Таких как влашичей в АПЛ,пруд пруди и они там бесценны!! Но гинер тянет все подряд,что ни кому не нужное и за бесценок((((
Фил, Фил. Лучше ещё про Педру, Софу или там про Ташу расскажи - они же нарасхват, и стоят немало. Говорят Зе Луиш уже перешёл в Порту за 15 млн как Федун хотел? )))
Jum13
Jum13 ответил Jeck Denielse
   34 / 651
сегодня в 16:00
Игрок хороший...спору нет... Но он не сыграл ещё ни матча в качестве принадлежащего ЦСКА игрока.... И не рано ли ещё Леннорычу садиться и писать книгу "Как я приобретал Влашича".... Не уместней это было бы сделать после каких либо видимых успехов ???
Он же просто рассказал о том, как удалось выкупить трансфер Влашича. Что не так?
FILL3286
FILL3286
   40 / 651
сегодня в 15:58
Таких как влашичей в АПЛ,пруд пруди и они там бесценны!! Но гинер тянет все подряд,что ни кому не нужное и за бесценок((((
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   132 / 651
сегодня в 15:50
Отказаться от Влашича "Эвертону" не стоило особого труда, так как первый находился в аренде и не играл за команду. Это для нас Никола - звезда ( для РПЛ несомненно ), а для англичан - один из... Думаю, что и без российского миллиардера Влашич оказался бы в ЦСКА, и не надо преувеличивать роль Усманова в его переходе. Гинер просто решил сделать приятное Алишеру Бурхановичу, напомнив о нем любителям футбола.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 651
сегодня в 15:48
Игрок хороший...спору нет...
Но он не сыграл ещё ни матча в качестве принадлежащего ЦСКА игрока....
И не рано ли ещё Леннорычу садиться и писать книгу "Как я приобретал Влашича"....
Не уместней это было бы сделать после каких либо видимых успехов ???
FILL3286
FILL3286
   40 / 651
сегодня в 15:47
И Головина также в парили Монако!!
Смешно!!
За бландина ни кто бы харьковскому и десяти млн не дал бы))
spartach091
spartach091
   81 / 651
сегодня в 15:47
Бурханович тот еще мошенник и вор.
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 651
сегодня в 15:46
банда
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
   626 / 651
сегодня в 15:46
    cska plus
    cska plus
       2 / 651
    сегодня в 15:46
    Чтобы помогли надо быть человеком а не федуном.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       36 / 651
    сегодня в 15:38
    Старые связи помогли, спасибо.
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