Гинер: «Усманов помог ЦСКА с трансфером Влашича»

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что российский миллиардер Алишер Усманов, являющийся бизнес-партнером основного акционера английского футбольного клуба «Эвертон» Фархада Мошири, помог ЦСКА в оформлении трансфера хорватского полузащитника .

У нас дружеские отношения с «Эвертоном», его хозяин тепло к нам относится и дал особые условия. Алишер Усманов очень помог. Я хозяина «Эвертона» знаю через Алишера Бурхановича, втроем общались. Алишер Бурханович - очень близкий мне человек, всегда помогает, здесь он тоже помог словом.