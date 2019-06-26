Гинер: «Усманов помог ЦСКА с трансфером Влашича»

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что российский миллиардер Алишер Усманов, являющийся бизнес-партнером основного акционера английского футбольного клуба «Эвертон» Фархада Мошири, помог ЦСКА в оформлении трансфера хорватского полузащитника Николы Влашича.
У нас дружеские отношения с «Эвертоном», его хозяин тепло к нам относится и дал особые условия. Алишер Усманов очень помог. Я хозяина «Эвертона» знаю через Алишера Бурхановича, втроем общались. Алишер Бурханович - очень близкий мне человек, всегда помогает, здесь он тоже помог словом.
Но он не сыграл ещё ни матча в качестве принадлежащего ЦСКА игрока....
И не рано ли ещё Леннорычу садиться и писать книгу "Как я приобретал Влашича"....
Не уместней это было бы сделать после каких либо видимых успехов ???
Но он не сыграл ещё ни матча в качестве принадлежащего ЦСКА игрока....
И не рано ли ещё Леннорычу садиться и писать книгу "Как я приобретал Влашича"....
Не уместней это было бы сделать после каких либо видимых успехов ???
Смешно!!
За бландина ни кто бы харьковскому и десяти млн не дал бы))
Смешно!!
За бландина ни кто бы харьковскому и десяти млн не дал бы))