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Президент «Урала»: «Можно было бы взять в РПЛ клубы из СНГ»

сегодня, 16:17

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением по поводу возможного приглашения в РПЛ команд из соседней страны. 

Впервые слышу о возможности привлечения зарубежного клуба в РПЛ. Конечно, мы могли бы взять команды из Беларуси, Армении или Казахстана и расширить лигу до 18 команд за их счёт. И в Беларуси, и в Казахстане есть хорошие условия. Но как на это посмотрит и что скажет УЕФА? Как будет происходить обмен между лигами? Вот вылетит команда из Беларуси – мы ещё одну команду оттуда будем искать?

Ранее Иванов поделился мыслями о предстоящем изменении формата лимита на легионеров в РПЛ.

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Все комментарии
No pupsiks
No pupsiks
   27 / 652
сегодня в 17:51
LOpp
Сегодня 17:19
Динамо киевское и тбилисское.

Львовский Бандеровец.
galem72
galem72
   162 / 652
сегодня в 17:46
Что несёт это иванов?
LOpp
LOpp
   5 / 652
сегодня в 17:19
Динамо киевское и тбилисское
борька
борька
   75 / 652
сегодня в 17:00
56ы еще не перевелись, я не удивлюсь если через три года в лиге рпл будет 26 команд
janka bulka
janka bulka
сегодня в 16:35
На сайтах в Беларуси эту идею болелы уже прокляли. А предложите клубам из Китая, там бабла немеренно и всяких звёзд угасающих... Халк...
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