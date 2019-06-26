Президент «Урала»: «Можно было бы взять в РПЛ клубы из СНГ»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением по поводу возможного приглашения в РПЛ команд из соседней страны.

Впервые слышу о возможности привлечения зарубежного клуба в РПЛ . Конечно, мы могли бы взять команды из Беларуси, Армении или Казахстана и расширить лигу до 18 команд за их счёт. И в Беларуси, и в Казахстане есть хорошие условия. Но как на это посмотрит и что скажет УЕФА ? Как будет происходить обмен между лигами? Вот вылетит команда из Беларуси – мы ещё одну команду оттуда будем искать?