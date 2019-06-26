Зобнин: «После ухода из футбола хочу научиться играть на пианино»

Полузащитник «Спартака» и сборной России порассуждал о том, чем займется по окончании карьеры.

Тренером на данный момент я себя не вижу. Может быть, пойду в бизнес. Такие мысли меня сейчас не посещают, потому что мне играть еще достаточно долго. В будущем, может, бизнес какой-то будет.

Может, пойду учиться на музыканта. Тренером не хочу стать, потому что это, я так думаю, еще тяжелее, чем футболистом быть. Стресса там больше. Постараюсь пойти туда, где нет футбола.

Хотел бы научиться играть на пианино. После футбола, лет через 15-10, хочу научиться играть на пианино. Мне все говорят, что у меня пальцы длинные и получится играть на пианино. После футбола, наверное, займусь путешествиями и игрой на пианино.