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Зобнин: «После ухода из футбола хочу научиться играть на пианино»

сегодня, 19:14

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин порассуждал о том, чем займется по окончании карьеры.

Тренером на данный момент я себя не вижу. Может быть, пойду в бизнес. Такие мысли меня сейчас не посещают, потому что мне играть еще достаточно долго. В будущем, может, бизнес какой-то будет.

Может, пойду учиться на музыканта. Тренером не хочу стать, потому что это, я так думаю, еще тяжелее, чем футболистом быть. Стресса там больше. Постараюсь пойти туда, где нет футбола.

Хотел бы научиться играть на пианино. После футбола, лет через 15-10, хочу научиться играть на пианино. Мне все говорят, что у меня пальцы длинные и получится играть на пианино. После футбола, наверное, займусь путешествиями и игрой на пианино.

Напомним, Зобнин вошел в список 33 лучших футболистов сезона по версии РФС.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   42 / 661
сегодня в 21:24
Зачем ждать так долго?

Все равно толку от тебя в футболе ноль.

Иди тренируйся на пианино.
kotmyshka
kotmyshka
   49 / 661
сегодня в 21:18
— Вы на рояле играете?
— Нет… Карты скользят.
161регион
161регион
   65 / 661
сегодня в 21:14
Бу га га га.....научись лучше играть на гитаре,в подземном переходе пригодится))))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 661
сегодня в 20:42
Ты уже ушел из футбола, когда подписывал контракт со Спартаком. Гыгыгы
Doping87
Doping87
   294 / 661
сегодня в 20:15
Сначала потаскает рояль, а затем и играть начнёт)))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   9 / 661
сегодня в 19:47
После игры с Ростовом можно начинать.
Длинным пальцам можно много применений найти.
cska plus
cska plus
   2 / 661
сегодня в 19:46
Этому же можно паралельно научиться.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   88 / 661
сегодня в 19:30
Можно и на пианино, главное чтоб без травм.
ARMENIAN
ARMENIAN
   640 / 661
сегодня в 19:19
Ты уже там, где нет футбола!
FILL3286
FILL3286
   24 / 661
сегодня в 19:17
Как Литейный?
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