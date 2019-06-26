Газизов: «Новый лимит на легионеров - это движение вперед»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал предстоящее изменение лимита на легионеров в РПЛ .

К новому лимиту отношусь положительно, это движение вперед. Получится конкуренция между россиянами и легионерами. Лимит на поле — очень тяжелый для тренеров. А при лимите в заявке будут играть сильнейшие. Это хорошо для российского футбола и наших футболистов.

Восемь легионеров мало? Это уже шаг вперед. Что приняли, то приняли. Для больших клубов, которые будут выступать в Европе, это сложновато. Но для всех остальных проще и удобнее. У «Уфы» сейчас 10 легионеров, но к следующему сезону всё будет нормально. Мы и другие команды просто пересмотрим взгляд на это. Легионеры должны быть соответствующего качества.