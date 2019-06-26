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Газизов: «Новый лимит на легионеров - это движение вперед»

сегодня, 19:41

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал предстоящее изменение лимита на легионеров в РПЛ.

К новому лимиту отношусь положительно, это движение вперед. Получится конкуренция между россиянами и легионерами. Лимит на поле — очень тяжелый для тренеров. А при лимите в заявке будут играть сильнейшие. Это хорошо для российского футбола и наших футболистов.

Восемь легионеров мало? Это уже шаг вперед. Что приняли, то приняли. Для больших клубов, которые будут выступать в Европе, это сложновато. Но для всех остальных проще и удобнее. У «Уфы» сейчас 10 легионеров, но к следующему сезону всё будет нормально. Мы и другие команды просто пересмотрим взгляд на это. Легионеры должны быть соответствующего качества.

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papic337
papic337 ответил cska plus
сегодня в 21:12
Постепенно отменят лимит.
А за одно и российский футбол.
cska plus
cska plus
   2 / 661
сегодня в 20:54
Постепенно отменят лимит.
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