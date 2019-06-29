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Месси вновь раскритиковал качество полей на Кубке Америки

29 июня 2019, 02:13
ВенесуэлаЛоготип футбольный клуб Венесуэла0 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Венесуэлой (2:0) в четвертьфинале Кубка Америки вновь подверг критике качество полей на бразильских стадионах.

На этих полях правда очень трудно играть. Они не способствую хорошему футболу. Они в плохом состоянии.

Ранее Месси раскритиковал качество бразильских газонов после победы над Катаром.

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Все комментарии
Kempes78
Kempes78
   674 / 686
29 июня в 07:47
Видимо поля действительно плохие. Он ведь критикует их после победных матчей.
abramjan
abramjan
   141 / 686
29 июня в 07:39
ааааа...значит поля виноваты что ты тряпка леонельчик?!!!
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 05:39
Лучше бы гол забил, критик хренов.
95-shishani-95
95-shishani-95
   166 / 686
29 июня в 03:48
Пусть поплачет ещё!
А почему его партнёрам это не мешает!
У всех не равные условия разве?
Шишанутый
Шишанутый
   26 / 686
29 июня в 03:33
Гном подсказал персофанам новую отмазку. Записывайте в свои методички алексфор, тага-дага, ага-мага, дада и другие. Только вот парадокс остальным командам поля не мешают, партнерам гнома не мешает забевать голы агном все ноет...
STVA 1
STVA 1
   24 / 686
29 июня в 03:01
По моему не он один их критикует.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   29 / 686
29 июня в 02:43
Значит есть за что.
Artuom
Artuom
   71 / 686
29 июня в 02:21
Мммм другие аргентинцы забивают и голевые выдают, а Лео всё критикует...
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
29 июня в 02:18
Тите: «Абсурд, что на Кубке Америки такие плохие поля»
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Не один Месси возмущен качеством полей.
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