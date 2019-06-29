Месси вновь раскритиковал качество полей на Кубке Америки

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Венесуэлой (2:0) в четвертьфинале Кубка Америки вновь подверг критике качество полей на бразильских стадионах.
На этих полях правда очень трудно играть. Они не способствую хорошему футболу. Они в плохом состоянии.
Ранее Месси раскритиковал качество бразильских газонов после победы над Катаром.
А почему его партнёрам это не мешает!
У всех не равные условия разве?
А почему его партнёрам это не мешает!
У всех не равные условия разве?
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Не один Месси возмущен качеством полей.
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Не один Месси возмущен качеством полей.