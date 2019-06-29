ГлавнаяНовости

Месси: «Трудно сказать, кто из нас с Бразилией больший фаворит»

сегодня, 01:22
ВенесуэлаЛоготип футбольный клуб Венесуэла0 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу над Венесуэлой в четвертьфинале Кубка Америки и поделился ожиданиями от встречи с Бразилией.

Нынешний Кубок Америки – очень сложный турнир, где каждая команда может обыграть любую другую.

Мы были очень сбалансированы сегодня. С точки зрения игры в обороне, проблем не было вообще. Мы не давали сопернику свободного пространства, действовали очень плотно и ждали момента для быстрой контратаки.

Помимо футбольной составляющей, у нас подобралась очень хорошая команда. Очень приятные люди были собраны вместе. Скалони, тренерский штаб и мы – все объединены одной целью и рука об руку идём вперёд.

Мы должны быть очень сконцентрированы в матче с Бразилией. Тяжело выбрать фаворита между ними и Аргентиной. Особенно в этом Кубке Америки, где они хозяева турнира, где их поддерживают свои болельщики.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Месси вновь раскритиковал качество полей на Кубке Америки
Сегодня, 02:13 Комментарии2
Себальос: «Не хочу уходить из „Реала“»
Вчера, 18:19 Комментарии2
Коутиньо: «Было бы сложно играть против Месси в полуфинале Кубка Америки»
Вчера, 14:46 Комментарии9
Алиссон: «В матче Бразилия - Парагвай играть хотела только одна команда»
Вчера, 14:14 Комментарии4
Руни: «Мне уже предлагают стать тренером»
Вчера, 12:11 Комментарии5
Тите: «Абсурд, что на Кубке Америки такие плохие поля»
Вчера, 11:18 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   32 / 651
сегодня в 01:50
Сказочный 56оид! Трудно читать гномобред. Ещё труднее будет после полуфинала с бразилами.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 651
сегодня в 01:33
Ну , на счет отсутствия проблем в обороне Лионель явно погорячился! Где то повезло, где то Армани вытащил, где то судья руки не увидел!!!
А сам Лионель на турнире на себя непохож. Дриблинг напрочь исчез, регулярные потери.
Да и в целом Аргентина выглядит очень уныло.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100