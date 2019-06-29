Месси: «Трудно сказать, кто из нас с Бразилией больший фаворит»

Нападающий «Барселоны» прокомментировал победу над Венесуэлой в четвертьфинале Кубка Америки и поделился ожиданиями от встречи с Бразилией.

Нынешний Кубок Америки – очень сложный турнир, где каждая команда может обыграть любую другую.

Мы были очень сбалансированы сегодня. С точки зрения игры в обороне, проблем не было вообще. Мы не давали сопернику свободного пространства, действовали очень плотно и ждали момента для быстрой контратаки.

Помимо футбольной составляющей, у нас подобралась очень хорошая команда. Очень приятные люди были собраны вместе. Скалони, тренерский штаб и мы – все объединены одной целью и рука об руку идём вперёд.

Мы должны быть очень сконцентрированы в матче с Бразилией. Тяжело выбрать фаворита между ними и Аргентиной. Особенно в этом Кубке Америки, где они хозяева турнира, где их поддерживают свои болельщики.