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Балахнин: «Полоз - не тот футболист, которого нужно просматривать»

29 июня 2019, 08:21
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о матче дончан против «Спартака» в рамках Кубка «Матч Премьер» (2:0). Первый гол забил Дмитрий Полоз, который пока официально не перешел в «Ростов».

Полоз - не тот футболист, которого нужно просматривать. Он хорошо всем известен, уже выступал за «Ростов» и, уверен, что Валерий Карпин отлично осведомлен о возможностях нападающего. Вопрос только в том, действительно ли это лучший вариант для команды и готов ли клуб к таким финансовым расходам.

«Спартак» в первом матче не впечатлил. «Ростов» показал свою игру и большую часть времени был более убедителен. При этом нужно делать скидку на то, что каждый из таймов команды отыграли по сути разными составами.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Полоз Дмитрий  Балахнин Сергей
Источник: iz.ruРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 12:34
Игра Полоза с спартаком не показатель, хрющам могут забивать даже школьники, посмотрим, что он покажет в игре с быками.
beefs
beefs
   66 / 686
29 июня в 09:35
Ему место в Ростове...
Еврей1
Еврей1
   376 / 686
29 июня в 08:37
Полоз уже подписал контракт с Ростовом!
No pupsiks
No pupsiks
   38 / 686
29 июня в 08:30
Правильно сказал.
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