Балахнин: «Полоз - не тот футболист, которого нужно просматривать»

Бывший главный тренер «Ростова» высказался о матче дончан против «Спартака» в рамках Кубка «Матч Премьер» (2:0). Первый гол забил , который пока официально не перешел в «Ростов».

Полоз - не тот футболист, которого нужно просматривать. Он хорошо всем известен, уже выступал за «Ростов» и, уверен, что Валерий Карпин отлично осведомлен о возможностях нападающего. Вопрос только в том, действительно ли это лучший вариант для команды и готов ли клуб к таким финансовым расходам.

«Спартак» в первом матче не впечатлил. «Ростов» показал свою игру и большую часть времени был более убедителен. При этом нужно делать скидку на то, что каждый из таймов команды отыграли по сути разными составами.