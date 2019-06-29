Рахимич: «Дерби между ЦСКА и „Спартаком“ всегда принципиальны»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился ожиданиями от предстоящего матча «армейцев» против «Спартака» в рамках Кубка Париматч Премьер.
Совершенно не важно, какой статус у матча – товарищеский или официальный. Дерби между ЦСКА и «Спартаком» всегда принципиальны. Уверен, для обеих команд матч очень важен. В целом турнир получается интересным. Практически все футболисты получают игровую практику. Конечно, мне крайне приятно наблюдать за молодыми игроками ЦСКА. Надеюсь, они получат хороший опыт.
Напомним, в первом туре товарищеского турнира «Спартак» проиграл «Ростову» (0:2), а ЦСКА уступил «Краснодару» (0:1).