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Рахимич: «Дерби между ЦСКА и „Спартаком“ всегда принципиальны»

сегодня, 01:47
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился ожиданиями от предстоящего матча «армейцев» против «Спартака» в рамках Кубка Париматч Премьер.

Совершенно не важно, какой статус у матча – товарищеский или официальный. Дерби между ЦСКА и «Спартаком» всегда принципиальны. Уверен, для обеих команд матч очень важен. В целом турнир получается интересным. Практически все футболисты получают игровую практику. Конечно, мне крайне приятно наблюдать за молодыми игроками ЦСКА. Надеюсь, они получат хороший опыт.

Напомним, в первом туре товарищеского турнира «Спартак» проиграл «Ростову» (0:2), а ЦСКА уступил «Краснодару» (0:1).

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Рахимич Элвер
Источник: iz.ruРедакция: Павел Молочный
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