Рахимич: «Дерби между ЦСКА и „Спартаком“ всегда принципиальны»

Бывший полузащитник ЦСКА поделился ожиданиями от предстоящего матча «армейцев» против «Спартака» в рамках Кубка Париматч Премьер.

Совершенно не важно, какой статус у матча – товарищеский или официальный. Дерби между ЦСКА и «Спартаком» всегда принципиальны. Уверен, для обеих команд матч очень важен. В целом турнир получается интересным. Практически все футболисты получают игровую практику. Конечно, мне крайне приятно наблюдать за молодыми игроками ЦСКА . Надеюсь, они получат хороший опыт.