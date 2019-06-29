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Столыпин: «Сутормину и Бегичу надо расти, а нам развиваться»

29 июня 2019, 20:29

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин объяснил продажу в «Рубин» Алексея Сутормина и Сильвие Бегича.

Конечно, будут замены, трансферы. Сутормин и Бегич — основные игроки команды, но и им надо развиваться, и клубу деньги получать, поэтому ищется середина, которая бы способствовала этим пунктам. Чтобы и наш клуб развивался, и мы могли существовать нормально.

Надо и молодых подключать, также в команде есть и возрастные игроки. За счет этих игроков будем приобретать новых футболистов.

Вынужденная продажа? Это нормальная практика, жизнь продолжается, ребятам надо расти, а нам развиваться. В Казани будем смотреть за этими футболистами, будем болеть за них. Трансферы будут, идет нормальный процесс, клуб живет и будет развиваться.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
   411 / 686
30 июня в 07:36
Молодец сайманов !
pomor45
pomor45
   100 / 686
29 июня в 20:40
Газпромовская закваска. Соображает, что без доходов клуб вылетит из РПЛ с любого места.
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