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Черчесов: «Для ЦСКА матч со „Спартаком“ будет подготовительным»

29 июня 2019, 15:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, побывавший на тренировке ЦСКА в Австрии, оценил подготовку «армейцев» к новому сезону и поделился ожиданиями от матча Кубка «Матч Премьер» между ЦСКА и «Спартаком».

Много молодежи, радует, что они в команде, тренируются, изнутри и снаружи смотрят большой футбол. Знаю, что была фитнес-тренировка 30-40 минут. Занятие, которое я видел здесь, проходило в рабочем режиме. Мне понравилось, все живо, игроки отдавались полностью, слушали, что говорят тренеры. Мы тоже для себя что-то лишний раз почерпнули, почему нет?

Мы постоянно общаемся с Ганчаренко и по телефону, я часто приезжал и на базу, и на стадион «Октябрь», мы пересекаемся, разговариваем. Когда один тренер видит игрока весь год, а второй неделю, первый лучше знает его как личность и понимает его состояние. Для нас важно, чтобы мы общались.

Судя по тому, что я сегодня видел, турнир сам по себе, подготовка сама по себе. После игры с «Краснодаром» была достаточно большая нагрузка. Не знаю, как для «Спартака», а для ПФК ЦСКА это будет подготовительный матч.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Россия  Черчесов Станислав
Источник: ФК ЦСКА МоскваРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   336 / 686
29 июня в 20:47
Естественно подготовительный , причем для обеих команд.
VV V
VV V
   142 / 686
29 июня в 20:37
Со слабым клубом Спартак-это вообще не подготовка, это разминка.
ABir
ABir
   159 / 686
29 июня в 19:39
Черчесов подстелил Ганчаренко соломки
mihaluch
mihaluch
   42 / 686
29 июня в 18:55
У каждого тренера, у каждого клуба свои задачи.
EAGuar As
EAGuar As ответил viv
   64 / 686
29 июня в 17:47
    viv
    viv ответил EAGuar As
       139 / 686
    29 июня в 17:39
    Всяко бывает....главное что бы больше 0:7 не бывало...а то стыдно становится...
    EAGuar As
    EAGuar As ответил viv
       64 / 686
    29 июня в 17:35
    Всяко бывает !!;
    EAGuar As
    EAGuar As
       64 / 686
    29 июня в 17:35
    А я чё , а я не че.
    Мой любимый клуб знаешь ?
    viv
    viv ответил EAGuar As
       139 / 686
    29 июня в 17:31
    Другие вон че, и то ни че, а ты чё...че. 😋🤩🤣😃🐽
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       136 / 686
    29 июня в 17:05
    Сборы только начались. Ни для Спама ни для ЦСКА матч ничего абсолютно не значит. Только для болел
    EAGuar As
    EAGuar As ответил viv
       64 / 686
    29 июня в 17:01
    Кому Чё ...
    А кому и нет.... 😋😍🤩🐎
    oFANATo
    oFANATo
       52 / 686
    29 июня в 16:58
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на тренировке ПФК ЦСКА и
    порадовался за армейскую молодежь, которой у ЦСКА большое количество.
    Что характерно в стан спартака не поехал, не интересны ему спартачи,
    viv
    viv ответил EAGuar As
       139 / 686
    29 июня в 16:53
    Зуй из юз ?????
    Чи да?
    EAGuar As
    EAGuar As ответил viv
       64 / 686
    29 июня в 16:49
    Зуй из юз ?????
    viv
    viv ответил EAGuar As
       139 / 686
    29 июня в 16:46
    За спартак стыднее....😋🤩😂🐽
    Юрниекс
    Юрниекс
       175 / 686
    29 июня в 16:45
    Для свиней, это единственная возможность хоть что то выиграть... Для нас- тренировка и смотр молодежи..Вот и все.
    EAGuar As
    EAGuar As ответил FILL3286
       64 / 686
    29 июня в 16:42
    За ЦСКА стыдее .. я́😋😍🤩🐎
    EAGuar As
    EAGuar As ответил cska plus
       64 / 686
    29 июня в 16:40
    ЦСКА приезжайте в Тулу .
    На стадион не смотрите ..

    Ах да .... Вы же ЦСКА. .... И вам все можно .....

    😋😍🤩🐎
    FILL3286
    FILL3286
       9 / 686
    29 июня в 16:31
    blitz
    blitz
       107 / 686
    29 июня в 16:27
    Конечно подготовительным к новому сезону

    В чемпионате мы их и так порвали на "открывашке"
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       18 / 686
    29 июня в 16:26
    Будет все, как обычно). Проиграют кони- это подготовка, ничего страшного. Вспомнят про кубок Соли, кубок Тины и т.д. Выиграют " Чудесно, чудесно", " прекрасно, прекрасно", " великолепно, великолепно").
    Главное без травм.
    cska plus
    cska plus
       3 / 686
    29 июня в 16:25
    Мы вообще смотрим на этот турнир по своему это хрющи пытаются доказать, что они гегемоны по победам в играх за деревянные кубки.
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
       233 / 686
    29 июня в 16:16
    все же тренеры сами что видят, то и советуют
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       12 / 686
    29 июня в 16:07
    Тренировка и только!
    Смотрим на молодежь, главное без травм!
    EAGuar As
    EAGuar As
       64 / 686
    29 июня в 15:57
    Удачи Спартак
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