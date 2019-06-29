Черчесов: «Для ЦСКА матч со „Спартаком“ будет подготовительным»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, побывавший на тренировке ЦСКА в Австрии, оценил подготовку «армейцев» к новому сезону и поделился ожиданиями от матча Кубка «Матч Премьер» между ЦСКА и «Спартаком».
Много молодежи, радует, что они в команде, тренируются, изнутри и снаружи смотрят большой футбол. Знаю, что была фитнес-тренировка 30-40 минут. Занятие, которое я видел здесь, проходило в рабочем режиме. Мне понравилось, все живо, игроки отдавались полностью, слушали, что говорят тренеры. Мы тоже для себя что-то лишний раз почерпнули, почему нет?
Мы постоянно общаемся с Ганчаренко и по телефону, я часто приезжал и на базу, и на стадион «Октябрь», мы пересекаемся, разговариваем. Когда один тренер видит игрока весь год, а второй неделю, первый лучше знает его как личность и понимает его состояние. Для нас важно, чтобы мы общались.
Судя по тому, что я сегодня видел, турнир сам по себе, подготовка сама по себе. После игры с «Краснодаром» была достаточно большая нагрузка. Не знаю, как для «Спартака», а для ПФК ЦСКА это будет подготовительный матч.
Мой любимый клуб знаешь ?
Мой любимый клуб знаешь ?
А кому и нет.... 😋😍🤩🐎
А кому и нет.... 😋😍🤩🐎
порадовался за армейскую молодежь, которой у ЦСКА большое количество.
Что характерно в стан спартака не поехал, не интересны ему спартачи,
порадовался за армейскую молодежь, которой у ЦСКА большое количество.
Что характерно в стан спартака не поехал, не интересны ему спартачи,
На стадион не смотрите ..
Ах да .... Вы же ЦСКА. .... И вам все можно .....
😋😍🤩🐎
На стадион не смотрите ..
Ах да .... Вы же ЦСКА. .... И вам все можно .....
😋😍🤩🐎
В чемпионате мы их и так порвали на "открывашке"
В чемпионате мы их и так порвали на "открывашке"
Главное без травм.
Главное без травм.
Смотрим на молодежь, главное без травм!
Смотрим на молодежь, главное без травм!