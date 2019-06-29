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Тренер «Зенита»: «По такой жаре сложно выдержать весь матч»

29 июня 2019, 20:10
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал о победе в товарищеском матче над «Црвеной Звездой».

Мы хорошо поработали на сборе. Ребята плодотворно потрудились. Матч с «Црвеной Звездой» получился неплохим. Мы выиграли. Сейчас надо немного отдохнуть и уже в Питере готовиться к первой официальной игре.

Как выбирали составы на сегодняшние матчи? Это решение главного тренера. Мы хотели, чтобы все провели на поле по 90 минут. Почти удалось. Хотя у кого-то игрового времени было поменьше. Но по такой жаре сложно выдержать весь матч. Это уже наш 15-й день без выходных. Да, у нас не все получалось, но за счет самоотдачи мы смогли добиться победы.

У наших ворот было много моментов. Соперник часто бил и зарабатывал угловые. Но мы в обороне сыграли очень надежно.

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Все комментарии
Питер рулит
Питер рулит
   116 / 686
30 июня в 00:29
Ты шахтерам или нигерам на плонтации расскажи как тяжело в жаре (и не полтора часа,а целую смену),да еще и за копейки....
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   29 / 686
29 июня в 22:10
Зенит с победой!
Leningrad 84
Leningrad 84
   53 / 686
29 июня в 21:38
Лунев - лучший!
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   495 / 686
29 июня в 21:28
молодцы
STVA 1
STVA 1
   24 / 686
29 июня в 21:19
В таких матчах , главное без травм .
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 686
29 июня в 20:53
Выдержали. Условия были одинаковые. С победой чемпионы.
pomor45
pomor45
   100 / 686
29 июня в 20:43
Показали, что глубина состава приличная, но довольно равная и Семаку трудно будет выбрать кандидатов на отсев.
Kresi frok
Kresi frok
   153 / 686
29 июня в 20:24
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