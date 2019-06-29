Тренер «Зенита»: «По такой жаре сложно выдержать весь матч»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал о победе в товарищеском матче над «Црвеной Звездой».

Мы хорошо поработали на сборе. Ребята плодотворно потрудились. Матч с «Црвеной Звездой» получился неплохим. Мы выиграли. Сейчас надо немного отдохнуть и уже в Питере готовиться к первой официальной игре.

Как выбирали составы на сегодняшние матчи? Это решение главного тренера. Мы хотели, чтобы все провели на поле по 90 минут. Почти удалось. Хотя у кого-то игрового времени было поменьше. Но по такой жаре сложно выдержать весь матч. Это уже наш 15-й день без выходных. Да, у нас не все получалось, но за счет самоотдачи мы смогли добиться победы.

У наших ворот было много моментов. Соперник часто бил и зарабатывал угловые. Но мы в обороне сыграли очень надежно.