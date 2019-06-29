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Червиченко: «Дурака валять в „Ахмате“ у Глушакова точно не получится»

29 июня 2019, 16:09

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход полузащитника Дениса Глушакова в «Ахмат».

Дурака валять в «Ахмате» у Дениса точно не получится. На мой взгляд, интриги, которые отвлекали его от футбола с должностными лицами, исключены в грозненской команде, поэтому будет больше времени на футбол. Грозный — это не Москва, мест, где развлекаешься, гораздо меньше. Бани в качестве развлечений отсутствуют, исключительно для помывки, поэтому, думаю, пару лет еще получится неплохо играть.

Слова Ефремова о том, что Денис отрастит бороду? Высказывания Ефремова, может быть, и смешные, но в большинстве своем, на мой взгляд, неадекватные, потому что человек большую часть времени находится в неадекватном состоянии. Не думаю, что человек, выросший на Дону, когда-нибудь может позволить отрастить себе бороду. Уважать культурные традиции — да, но поменять мировоззрение — вряд ли.

Мне кажется, предложений у Дениса было немного. Человек играл достаточно, в сборную вызывался, был капитаном, и не каждое руководство в случае очередного конфликта, смогло бы с ним справиться. В «Ахмате» с эти вряд ли будут проблемы.

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   37 / 686
29 июня в 17:41
Без бани, самогонки и интриг глушаку и проявить себя нечем.
скажем гуляли
скажем гуляли
29 июня в 17:22
Так рамзанка уже сказал что он трудолюбивый.Иначе нужно будет кричать "Чечня это круто" в тамбуре.
mihaluch
mihaluch
   42 / 686
29 июня в 16:55
Да, берёзовых веничков там нет.Придётся осваивать турецкую с мыльным массажем баню.
parallels
parallels
   5 / 686
29 июня в 16:38
"Бани в качестве развлечений отсутствуют"

😂😂😂
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