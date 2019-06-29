Червиченко: «Дурака валять в „Ахмате“ у Глушакова точно не получится»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход полузащитника в «Ахмат».

Дурака валять в «Ахмате» у Дениса точно не получится. На мой взгляд, интриги, которые отвлекали его от футбола с должностными лицами, исключены в грозненской команде, поэтому будет больше времени на футбол. Грозный — это не Москва, мест, где развлекаешься, гораздо меньше. Бани в качестве развлечений отсутствуют, исключительно для помывки, поэтому, думаю, пару лет еще получится неплохо играть.

Слова Ефремова о том, что Денис отрастит бороду? Высказывания Ефремова, может быть, и смешные, но в большинстве своем, на мой взгляд, неадекватные, потому что человек большую часть времени находится в неадекватном состоянии. Не думаю, что человек, выросший на Дону, когда-нибудь может позволить отрастить себе бороду. Уважать культурные традиции — да, но поменять мировоззрение — вряд ли.

Мне кажется, предложений у Дениса было немного. Человек играл достаточно, в сборную вызывался, был капитаном, и не каждое руководство в случае очередного конфликта, смогло бы с ним справиться. В «Ахмате» с эти вряд ли будут проблемы.