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Глушаков: «Обещаю сделать всё, чтобы „Ахмат“ оказался в еврокубках»

29 июня 2019, 16:15

Новичок «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал свой переход в грозненский клуб.

«Ахмат» — новый вызов для меня. Рад присоединиться к клубу, история которого началась в 1946 году. Клуб из Грозного ставит амбициозные цели в предстоящем сезоне, и я буду рад помочь команде в их достижении. Огромное спасибо Рамзану Ахматовичу и Магомеду Хожахмедовичу за доверие. Также хочу поблагодарить главного тренера «Ахмата» Рашида Маматкуловича, которого знаю давно. Это умнейший тренер.

Со своей стороны обещаю сделать всё, чтобы в самое ближайшее время «Ахмат» оказался в еврокубках. Сегодня присоединюсь к команде на сборах в Австрии. Многих футболистов знаю, в том числе и по играм в сборной, так что надеюсь на быструю адаптацию. Начинаем работу!

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Все комментарии
Пепс
Пепс
30 июня в 18:55
Сдался Ахмату этот рыбий глаз ....
nautilus163
nautilus163 ответил nikoladolgov
   571 / 686
30 июня в 17:06
Чеченские геи рады приветствовать земляка !
В каком это смысле? Ты выступаешь от их имени чтоль? Молодэцъ! Смзлый!
berda2003
berda2003
   345 / 686
30 июня в 16:36
слушай, братан, обещать не надо, правильно: "мамой клянусь!".
Шуnя771
Шуnя771 ответил ildar_3871
   75 / 686
30 июня в 14:59
Плохо что от алиментов сбежал !
Наоборот....
Ganymed1
Ganymed1
   653 / 686
30 июня в 14:52
Балаболка
EAGuar As
EAGuar As
   64 / 686
30 июня в 14:39
Обещала бабка целкою быть
Ravshan878
Ravshan878 ответил Tostao
   16 / 686
30 июня в 12:32
Да да бандбарбия кенгру.Помним фильм. Кавказская пленица. Но Глушак не (Шурик.) Он умный.
Знает как мани мани соберат.У чиновника.
рже
рже
   332 / 686
30 июня в 12:10
Через год будет так же распинаться в томбове
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   49 / 686
30 июня в 09:12
Теперь Денису спокойно можно говорить в интервью, как он ненавидит спартак
nikoladolgov
nikoladolgov
   241 / 686
30 июня в 09:05
Чеченские геи рады приветствовать земляка !
nikoladolgov
nikoladolgov
   241 / 686
30 июня в 09:02
Глушаку надо менять фамилию на Глушакайтуллин.
Кошк 47
Кошк 47
30 июня в 05:31
Ахмат-сила!
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   29 / 686
30 июня в 04:56
Треплу веры нет.
Багров-брат
Багров-брат ответил spartach n1
   120 / 686
30 июня в 04:50
Следующий этап обратно к лошадям ))
    ОПС
    ОПС
       151 / 686
    30 июня в 04:11
    Это пустословие.
    Mangur
    Mangur
       398 / 686
    30 июня в 03:25
      mihaluch
      mihaluch
         42 / 686
      30 июня в 02:58
      Ну что же будем посмотреть.
      Tostao
      Tostao
         59 / 686
      30 июня в 00:44
      ildar_3871
      ildar_3871 ответил Шуnя771
         411 / 686
      30 июня в 00:11
      Во как заговорил - культурно! В "Ахмате" не побалуешь.
      Плохо что от алиментов сбежал !
      ildar_3871
      ildar_3871
         411 / 686
      30 июня в 00:10
      Когда Глушаков станцует лезгинку ?
      dzvinka
      dzvinka
         34 / 686
      29 июня в 23:55
      начинает работу? баньку растапливает?)))
      Metropolis
      Metropolis ответил ermak6848
      29 июня в 22:43
      ему ничего не остаётся делать как показать на что готов и походу выучить чеченский язык и национальную кухню ...
      Я думаю, он все равно счастлив, без работы не остался, на нарах не сидит.
      Шуnя771
      Шуnя771
         75 / 686
      29 июня в 21:43
      Во как заговорил - культурно! В "Ахмате" не побалуешь.
      ermak6848
      ermak6848
         205 / 686
      29 июня в 21:34
      ему ничего не остаётся делать как показать на что готов и походу выучить чеченский язык и национальную кухню ...
      Вячеслав Остапенко 1
      Вячеслав Остапенко 1
         495 / 686
      29 июня в 21:33
      Это не возможно
      andrefino13
      andrefino13
         317 / 686
      29 июня в 21:18
      Кто интересно текст ему писал?...
      oFANATo
      oFANATo
         52 / 686
      29 июня в 21:16
      Во как, а со спартаком таких обещаний не давал. Знал что спартак да же квалификацию пройти не может.
      777dimon86
      777dimon86
         436 / 686
      29 июня в 21:05
      Кадыров уже прям педагог по перевоспитанию трудных подростков))
      Ravshan878
      Ravshan878 ответил iri13
         16 / 686
      29 июня в 20:36
      Котёнок получиться. Если Мамай и Какошко присоединятся. Я думаю так и будет.
      pomor45
      pomor45
         100 / 686
      29 июня в 20:35
      Со своей стороны обещаю сделать всё, чтобы в самое ближайшее время «Ахмат» оказался в еврокубках.
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      Вместо Спартака.
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