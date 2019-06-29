Черчесов попросил Акинфеева не менять номер телефона

Главный тренер сборной России не исключил, что голкипер ЦСКА может вернуться в национальную команду.

Акинфеева попросил не менять номер телефона. Ситуации бывают разные. У нас был случай с Игнашевичем, когда он закончил со сборной. Но в самый решающий момент он нам помог. На сегодня Акинфеев решил прекратить выступления за национальную сборную, но никто не знает, что будет в будущем.