Черчесов попросил Акинфеева не менять номер телефона

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев может вернуться в национальную команду.
Акинфеева попросил не менять номер телефона. Ситуации бывают разные. У нас был случай с Игнашевичем, когда он закончил со сборной. Но в самый решающий момент он нам помог. На сегодня Акинфеев решил прекратить выступления за национальную сборную, но никто не знает, что будет в будущем.
Понимает, что на данный момент нет замены Акинфееву в сборной!))
Понимает, что на данный момент нет замены Акинфееву в сборной!))