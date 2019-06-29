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Черчесов попросил Акинфеева не менять номер телефона

29 июня 2019, 17:13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев может вернуться в национальную команду.

Акинфеева попросил не менять номер телефона. Ситуации бывают разные. У нас был случай с Игнашевичем, когда он закончил со сборной. Но в самый решающий момент он нам помог. На сегодня Акинфеев решил прекратить выступления за национальную сборную, но никто не знает, что будет в будущем.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   78 / 686
30 июня в 05:34
Лучше пусть узнает номер телефона Сафонова
Albertinos
Albertinos
   148 / 686
29 июня в 21:02
Игорь Акинфеев не только классный вратарь, но и профессиональный КАПИТАН как и сборной ,так и клуба! Замену ему найти будет очень тяжело! Игорь-Самый уважаемый и популярный игрок в России!
Albertinos
Albertinos
   148 / 686
29 июня в 20:55
ХА - лысый уже страхует свою ..пу! Не, саламыч, не прокатит!
mangoх12
mangoх12 ответил классный руководитель
   40 / 686
29 июня в 20:13
Неплохо было бы сначала тебе узнать значение слова «швах», чтобы употреблением не к месту и не с теми словами смешным не выглядеть.
а с лысым , судя по твоей аве я в точку попал ахахах
beefs
beefs
   66 / 686
29 июня в 19:47
Усы дуркует, ему мало вратарей?
классный руководитель
классный руководитель ответил mangoх12
29 июня в 19:43
Лысый понимает что без армейских ему настанет швах
Неплохо было бы сначала тебе узнать значение слова «швах», чтобы употреблением не к месту и не с теми словами смешным не выглядеть.
mangoх12
mangoх12
   40 / 686
29 июня в 19:27
Лысый понимает что без армейских ему настанет швах
kotmyshka
kotmyshka
   96 / 686
29 июня в 19:18
на всякий случай
Ваня лучший
Ваня лучший
   218 / 686
29 июня в 19:10
Это вряд ли. Здоровье дороже. Стать инвалидом в 33 года не лучший вариант. В сборной был 15 лет, хватит.
oFANATo
oFANATo
   52 / 686
29 июня в 19:07
Страхуется Черчесов...
serh62
serh62
   264 / 686
29 июня в 19:00
лучше бы черчесов на Сафонова внимание обратил. после Акинфеева. только он достоин встать в ворота сборной
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 18:51
Игорьку это незачем а случай с Игнашевиче исключительный.
Ваня лучший
Ваня лучший
   218 / 686
29 июня в 18:46
Это вряд ли. Здоровье дороже. Стать инвалидом в 33 года не лучший вариант. В сборной был 15 лет, хватит.
удав
удав
   162 / 686
29 июня в 18:22
на случай если лысому денег одолжить надо будет?
Сов Армия
Сов Армия
   257 / 686
29 июня в 18:19
Начался поросячий визг
cska1948
cska1948
   61 / 686
29 июня в 18:06
Черчесов, как вратарь, прекрасно понимает, кто из российских вратарей на сегодня лучший!
КЭТиК
КЭТиК
   91 / 686
29 июня в 17:59
В Гильерме не уверен.
Doping87
Doping87 ответил Великолепный
   314 / 686
29 июня в 17:47
Ну да, рекорды больше не кому ставить.
drug01
drug01
   69 / 686
29 июня в 17:34
Значит ждёт.....!
Великолепный
Великолепный
   23 / 686
29 июня в 17:34
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
Понимает, что на данный момент нет замены Акинфееву в сборной!))
lobsterdam
lobsterdam
   347 / 686
29 июня в 17:26
Берут пример с 40-летнего Буффона, который вернулся в Ювентус?
Живанильда
Живанильда
   219 / 686
29 июня в 17:19
Попросил не менять номер,который начинается на 43.
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