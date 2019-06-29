Кавазашвили: «В „Ахмате“ требований к Глушакову будет намного больше»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал переход экс-хавбека «красно-белых» Дениса Глушакова в «Ахмат».
Грозненский «Ахмат» - самый правильный выход для Глушакова. После различных передряг в его карьере в «Спартаке» и личной жизни Денис не будет чувствовать негативное отношение со стороны болельщиков и в духовном плане будет спокойным. А в новом клубе требований будет намного больше, ведь «Ахмат» - далеко не простая команда. Во-первых, это клуб руководителя Чеченской Республики. Во-вторых, каждый футболист грозненцев выходит на игру, как на последний бой.
Глушаков в последнее время растерял в «Спартаке» дисциплину и правильный образ в жизни. Он восстановит это в новой команде. Это его последний шанс. Если у Дениса есть мозги, он докажет всем в «Ахмате», что он тот самый Глушаков, который был лидером команды как в «Спартаке», так и в сборной.
Грозненцы ничем не рискуют, подписывая Дениса в свою команду. Они забирают обиженного болельщиками «Спартака» человека и говорят: «Мы тебе верим, а ты оправдай наше доверие». Денис может дать команде именно то, что умеет — качественную игру и свои лидерские способности. При нём «Ахмат» поднимется на три-четыре строчки в таблице РПЛ.
Успеха ему пожелаю вместе с Ахматом!!!!
Успеха ему пожелаю вместе с Ахматом!!!!