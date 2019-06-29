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Кавазашвили: «В „Ахмате“ требований к Глушакову будет намного больше»

29 июня 2019, 16:51

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал переход экс-хавбека «красно-белых» Дениса Глушакова в «Ахмат».

Грозненский «Ахмат» - самый правильный выход для Глушакова. После различных передряг в его карьере в «Спартаке» и личной жизни Денис не будет чувствовать негативное отношение со стороны болельщиков и в духовном плане будет спокойным. А в новом клубе требований будет намного больше, ведь «Ахмат» - далеко не простая команда. Во-первых, это клуб руководителя Чеченской Республики. Во-вторых, каждый футболист грозненцев выходит на игру, как на последний бой.

Глушаков в последнее время растерял в «Спартаке» дисциплину и правильный образ в жизни. Он восстановит это в новой команде. Это его последний шанс. Если у Дениса есть мозги, он докажет всем в «Ахмате», что он тот самый Глушаков, который был лидером команды как в «Спартаке», так и в сборной.

Грозненцы ничем не рискуют, подписывая Дениса в свою команду. Они забирают обиженного болельщиками «Спартака» человека и говорят: «Мы тебе верим, а ты оправдай наше доверие». Денис может дать команде именно то, что умеет — качественную игру и свои лидерские способности. При нём «Ахмат» поднимется на три-четыре строчки в таблице РПЛ.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
   172 / 686
29 июня в 18:38
В Грозном сам воздух благоприятно повлияет на Дениса!)
Успеха ему пожелаю вместе с Ахматом!!!!
Башмакоса
Башмакоса
29 июня в 18:34
Для Ахмата это конечно усиление, но чтобы подняться в таблице нужно делать по покупке в каждую линию.
STVA 1
STVA 1
   24 / 686
29 июня в 18:09
Через пару игр лавка ждет . Вот и все требования .
averoniy
averoniy
   168 / 686
29 июня в 17:42
Он там и играть не будет.
Живанильда
Живанильда
   219 / 686
29 июня в 17:12
Да уж какие там требования,максимум три раза крикнет "судья прадажная".
kotmyshka
kotmyshka
   96 / 686
29 июня в 17:11
увидим
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