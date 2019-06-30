Зобнин: «Матч с ЦСКА принципиален»

Полузащитник «Спартака» поделился ожиданиями от матча 2-го тура Кубка Матч Премьер с ЦСКА .

Основная задача — подготовиться к первому официальному матчу, который у нас будет с «Сочи». Понятно, и для нас, и для болельщиков матч с ЦСКА является принципиальным. Думаю, кто на данный момент лучше готов физически, тот и победит.

Что касается сборов, да, они действительно тяжёлые. Много работаем, занимаемся в двухразовом режиме. Я стараюсь работать по максимуму на каждой тренировке. В какой форме сейчас нахожусь? Будет видно, когда начнём играть в официальных матчах.