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Зобнин: «Матч с ЦСКА принципиален»

30 июня 2019, 11:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 2-го тура Кубка Матч Премьер с ЦСКА.

Основная задача — подготовиться к первому официальному матчу, который у нас будет с «Сочи». Понятно, и для нас, и для болельщиков матч с ЦСКА является принципиальным. Думаю, кто на данный момент лучше готов физически, тот и победит. 

Что касается сборов, да, они действительно тяжёлые. Много работаем, занимаемся в двухразовом режиме. Я стараюсь работать по максимуму на каждой тренировке. В какой форме сейчас нахожусь? Будет видно, когда начнём играть в официальных матчах.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Зобнин Роман
Источник: YouTube-канал ФК "Спартак"Редакция: Александр Акулич
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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил cska plus
   27 / 686
30 июня в 16:36
Даже случайная встреча хрющи с конём является принципиальным, но как известно кони умнее хрющек, даже по природе, поэтому мы не станем сломя голову чего то доказывать, мы докажем в официальных матчах а сегодня как уже получится.
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
       336 / 686
    30 июня в 15:24
    Ни чего принципиального нет, обычная товарищеская игра.
    Михаил Полунин
    Михаил Полунин
       662 / 686
    30 июня в 15:12
    Принципиальным должно быть отношение к своему делу, а не к сопернику....

    И тогда, возможно, что-то начнет получаться....

    Игра команды - это основа, а ее сейчас в Спартаке нет.
    Юрниекс
    Юрниекс
       175 / 686
    30 июня в 13:18
    Дык в еврокубках то у вас шансов нет. Только влезете , сразу получите по пятачку. Так что хоть этот кубок выиграть попытайтесь...Или хоть попасть в тройкуХа- ха- ха.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       10 / 686
    30 июня в 13:16
    Уходи, Рома, ты ведь и в Европе можешь пригодиться, а для "Спартака" только Канделаки Кап и является принципиальным турниром))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       103 / 686
    30 июня в 12:56
    Самое главное - берегите ноги ! Что толку сейчас выкладываться и ломаться .Чемпионат важнее !
    cska plus
    cska plus
       3 / 686
    30 июня в 12:11
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