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Луис Адриано: «„Спартак“ не имеет права провести еще один год без трофеев»

30 июня 2019, 10:30

Нападающий «Спартака» Луис Адриано заявил, что его команда полна мотивации в преддверии следующего сезона.

Да, у нас сохраняется мотивация. На этот сезон она у меня даже выше, чем на предыдущие. В нем нам кровь из носа надо взять титул. «Спартак» просто не имеет права провести еще один год без трофеев.

Напомним, сегодня «Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках товарищеского турнира Кубок «Матч Премьер». 

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   28 / 686
вчера в 11:29
пищевику не привыкать оставаться без трофеев!)))
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   285 / 686
вчера в 07:38
Он так и сказал "кровь из носу?"))))
mugik1973
mugik1973 ответил Тага Дага
   81 / 686
30 июня в 22:35
Зато топит
vovinho11
vovinho11
30 июня в 20:52
В смысле без трофеев? А как Фонбет кубок матч премьер?
удав
удав
   162 / 686
30 июня в 20:42
почему?потому что это последний шанс престарелой мартышки хоть что то выйграть?=)
tuman960
tuman960
   403 / 686
30 июня в 19:57
смешно !!!!Он бы посмотрел историю!!! Спартак без трофей-это норма ,а чемпионство или какой нибудь кубок -это АНОМАЛИЯ!!!!
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   158 / 686
30 июня в 18:07
Ещё 14 лет может не выигрывать. Спартаку не привыкать
ОПС
ОПС
   151 / 686
30 июня в 16:43
еще как имеет
СSКА
СSКА
30 июня в 15:44
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       19 / 686
    30 июня в 15:32
    Ну дак две победы- и кубок Тины почти в кармане. А это трофеиЩЩе! Вопрос только, как на это посмотрят кони с быками...
    kolpankolpan
    kolpankolpan
       200 / 686
    30 июня в 15:30
    Спартаковский готов кровь из носа пустить.........Если только у граждан на улицах.А за титул мог бы и на задницу заложиться, его бы поняли, к концу сезона пощупывать бы стали.
    Nikola45
    Nikola45
       134 / 686
    30 июня в 15:27
    А я не прав и Луиска тоже! А Kandelaki Cup? ))
    Nikola45
    Nikola45
       134 / 686
    30 июня в 15:25
    Луиска как с пальмы слез! Что в первые что ли Тарасятнику без трофеев? )) Я удивляюсь его незнанием истории клуба )) 16 лет к ряду были без трофеев! Один раз им подарили и все возомнил что то ))
    Тага Дага
    Тага Дага ответил mugik1973
       137 / 686
    30 июня в 15:12
    Он не болеет за зенит...
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       85 / 686
    30 июня в 15:12
    Ну почему же.....Для Спартака это вполне обычное явление) Неудач и поражений пупсикам!
    Михаил Полунин
    Михаил Полунин
       662 / 686
    30 июня в 15:09
    Мечты! Да и оснований для этого нет никаких....
    Кто мешал выиграть чемпионский трофей в 2018 году?
    Кто мешал выиграть Кубок России в 2019 году?

    В команде бардак... Опять пилят бабки, а все остальное лишь повод...

    Да, такие деньги в Бразилии за такой футбол не платят....

    Я не болею за этот Спартак.
    Багров-брат
    Багров-брат
       120 / 686
    30 июня в 15:05
    С уходом бла-бла-Дениски появился бла-бла-Луиска...))) Бедный Спартак...)))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       192 / 686
    30 июня в 14:53
    Раньше мог ,а теперь почему не может
    рже
    рже
       332 / 686
    30 июня в 14:40
    Кубок Соли и кубок пупсиков этот трофей навсегда ваш!
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       145 / 686
    30 июня в 14:29
    Удивительно ,как хорошо все знают историю Спартака, пишут про "16 лет без трофеев "..А что,трофей только чемпионство в Премьер-Лиге? Впрочем, слишком футбольный вопрос. Троллям футбол не нужен, максимум -итоги сезона.
    Союзник противников
    Союзник противников
       195 / 686
    30 июня в 14:23
    Клянись суицидом,иначе останешься в истории футбола болтуном
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       53 / 686
    30 июня в 14:02
    Одной лишь мотивации для взятия титула недостаточно.
    Посмотрим, как сегодня мотивированные пупсики с конями сыграют...
    Sully
    Sully
       17 / 686
    30 июня в 13:59
    зулус знал что спартак как-то жил без трофеев с 2001 года... и купили им чемпионство в связи с юбилеем?
    Sully
    Sully
       17 / 686
    30 июня в 13:56
    на юбилей Титова или Тихонова будет трофей, когда им стукнет 80
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
       130 / 686
    30 июня в 13:49
    Л. Адриано, Иванович, Акинфеев - это действительно самые опытные, авторитетные и достойные мотиваторы в нашей РПЛ
    Evilhuman
    Evilhuman
       255 / 686
    30 июня в 13:37
    Лучше бы думал, как за стыки в ФНЛ в этом году бороться с таким составом и физруком, очищение пердивом крадётся все ближе
    Faustello
    Faustello ответил Jeck Denielse
       7 / 686
    30 июня в 13:32
    Ещё один трофей Спартак просто не вынесет....... Предыдущий трофей - заставил исчезнуть Тренера,Капитана,Забиваку,Полсостава и Поддержку.......
    Как точно помечено, лучше не рисковать, а то Открывашка закроется )))
    mugik1973
    mugik1973 ответил Тага Дага
       81 / 686
    30 июня в 13:28
    Против Дюкова не возможно переть
    Юрниекс
    Юрниекс
       175 / 686
    30 июня в 13:12
    Может может...и по 16 лет играл без трофеев. Только рекорды. Вернее антирекорды. А тут верблюжий кубок уже получили им. Канделаки.Украшениес хрюшачьева музея будет
    Тага Дага
    Тага Дага
       137 / 686
    30 июня в 13:07
    Всё правильно Луис...только чемпионство.
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