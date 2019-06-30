Луис Адриано: «„Спартак“ не имеет права провести еще один год без трофеев»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано заявил, что его команда полна мотивации в преддверии следующего сезона.
Да, у нас сохраняется мотивация. На этот сезон она у меня даже выше, чем на предыдущие. В нем нам кровь из носа надо взять титул. «Спартак» просто не имеет права провести еще один год без трофеев.
Напомним, сегодня «Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках товарищеского турнира Кубок «Матч Премьер».
Кто мешал выиграть чемпионский трофей в 2018 году?
Кто мешал выиграть Кубок России в 2019 году?
В команде бардак... Опять пилят бабки, а все остальное лишь повод...
Да, такие деньги в Бразилии за такой футбол не платят....
Я не болею за этот Спартак.
Кто мешал выиграть чемпионский трофей в 2018 году?
Кто мешал выиграть Кубок России в 2019 году?
В команде бардак... Опять пилят бабки, а все остальное лишь повод...
Да, такие деньги в Бразилии за такой футбол не платят....
Я не болею за этот Спартак.
Посмотрим, как сегодня мотивированные пупсики с конями сыграют...
Посмотрим, как сегодня мотивированные пупсики с конями сыграют...