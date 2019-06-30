Луис Адриано: «„Спартак“ не имеет права провести еще один год без трофеев»

Нападающий «Спартака» заявил, что его команда полна мотивации в преддверии следующего сезона.

Да, у нас сохраняется мотивация. На этот сезон она у меня даже выше, чем на предыдущие. В нем нам кровь из носа надо взять титул. «Спартак» просто не имеет права провести еще один год без трофеев.