Луис Адриано: «Какой смысл в 200 голах, если команда не выполнит задачи?»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал о своем отношении к личной статистике.
Не надоело ли мне быть затычкой для всех позиций на поле? Да, я — нападающий. Но если забью даже 200 голов в РПЛ, а команда не выполнит задачи, то никакого смысла в этом не будет. Пора забывать о личных амбициях и думать о «Спартаке». О том, что мы — команда.
Ранее Адриано заявил, что собирается стать лучшим бомбардиром РПЛ в следующем сезоне.
Оказывается какой смысл забивать, если ты знаешь, что команда не выполнит задачи.
Остаётся выходить на поле и отбывать номер, что и делает Луиска.
Оказывается какой смысл забивать, если ты знаешь, что команда не выполнит задачи.
Остаётся выходить на поле и отбывать номер, что и делает Луиска.
Ныне ты - игрок "Спартака"......))
Ныне ты - игрок "Спартака"......))
Одних воробьев как Керж расстреливает
Одних воробьев как Керж расстреливает