Луис Адриано: «Какой смысл в 200 голах, если команда не выполнит задачи?»

Нападающий «Спартака» рассказал о своем отношении к личной статистике.

Не надоело ли мне быть затычкой для всех позиций на поле? Да, я — нападающий. Но если забью даже 200 голов в РПЛ , а команда не выполнит задачи, то никакого смысла в этом не будет. Пора забывать о личных амбициях и думать о «Спартаке». О том, что мы — команда.