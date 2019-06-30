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Луис Адриано: «Какой смысл в 200 голах, если команда не выполнит задачи?»

30 июня 2019, 09:38

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал о своем отношении к личной статистике.

Не надоело ли мне быть затычкой для всех позиций на поле? Да, я — нападающий. Но если забью даже 200 голов в РПЛ, а команда не выполнит задачи, то никакого смысла в этом не будет. Пора забывать о личных амбициях и думать о «Спартаке». О том, что мы — команда.

Ранее Адриано заявил, что собирается стать лучшим бомбардиром РПЛ в следующем сезоне.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   103 / 686
30 июня в 12:57
Забей хотя бы 30 и будет тебе счастье ! И нам ! )))
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 686
30 июня в 12:31
Вот и раскрыта страшная тайна о беспонтовости Луиски!
Оказывается какой смысл забивать, если ты знаешь, что команда не выполнит задачи.
Остаётся выходить на поле и отбывать номер, что и делает Луиска.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   49 / 686
30 июня в 10:05
Луиска - банская затычка)
Alex12357
Alex12357
   306 / 686
30 июня в 09:58
А вот у Месси и Роналду-другая позиция,главное это своё -Я-,а потом команда!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 686
30 июня в 09:47
Нападающим ты был в "Шахтёре"....
Ныне ты - игрок "Спартака"......))
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10
   54 / 686
30 июня в 09:45
    МКС
    МКС
       22 / 686
    30 июня в 09:43
    Че та пока и 20ти не видно

    Одних воробьев как Керж расстреливает
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