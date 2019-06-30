«Тамбов»: «Вероятность проведения матчей на „Арене-Химки“ крайне мала»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что вероятность того, что клуб проведет один из матчей РПЛ на стадионе «Арена-Химки», крайне мала.

В прошлом сезоне этот стадион тоже был заявлен у нас как резервный. Так как в этом году у нас ничего не получилось с Волгоградом («Тамбов» рассматривал возможность проведения домашних игр на «Волгоград-Арене» - прим.), у них какие-то технические проблемы, мы решили играть в Саранске, а «Арена-Химки» по старой памяти была заявлена как резервная. Это сугубо по регламенту, должно случиться что-то экстраординарное, чтобы мы покинули «Мордовия-Арену» и играли в Химках. Вероятность крайне мала, если произойдет что-то и РФС не позволит нам проводить матчи в Саранске, тогда будем выступать на «Арене-Химки».

Это подстраховка по регламенту, но это не значит, что мы будем играть в Химках, только при форс-мажорных обстоятельствах. Например, если в Саранске что-то сломается, будет гроза, не будет света. Если будет совпадение календаря (с выступающей в ФНЛ «Мордовией» - прим.), будем договариваться с командами и лигой. Но, насколько я понимаю, сама «Мордовия» не планирует играть на этом стадионе, поэтому у нас нет шансов по календарю попасть на одну арену в одно время.

Возвращение на стадион «Спартак» запланировано на сентябрь, сотрудники арены не сообщали о том, что у них что-то идет не так. В прессе проскальзывают сообщения о том, что работы не движутся, но ведь у нас как привыкли - если трактор загнали и раскопали землю, значит движется. Но помимо таких работ есть технические, проектные. Может быть, пока чего-то не видно, но работы идут.