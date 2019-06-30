Сигурдссон: «Чалов - топ-уровень, Федор лучший в России»

Полузащитник ЦСКА высказался об игре нападающего армейцев .

Всегда отмечал, какой это фантастический форвард, как тонко он чувствует игру. Прирожденный бомбардир, оказывается там, где это нужно. Топ-уровень, Федор лучший в России. И чем дальше, тем больше он прокачивает свои навыки.

Европа? Думаю, это вопрос времени. Важно выбрать подходящий момент и команду, где он получит то же доверие и продолжит забивать.