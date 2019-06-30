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Сигурдссон: «Чалов - топ-уровень, Федор лучший в России»

30 июня 2019, 13:05

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон высказался об игре нападающего армейцев Федора Чалова.

Всегда отмечал, какой это фантастический форвард, как тонко он чувствует игру. Прирожденный бомбардир, оказывается там, где это нужно. Топ-уровень, Федор лучший в России. И чем дальше, тем больше он прокачивает свои навыки.

Европа? Думаю, это вопрос времени. Важно выбрать подходящий момент и команду, где он получит то же доверие и продолжит забивать.

Со своими качествами Чалов заиграет повсюду. В том числе в АПЛ, почему нет? На сто процентов уверен, рано или поздно Федор уедет и снова будет лучшим.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 686
30 июня в 17:18
А мы верим во армейскую семью.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   336 / 686
30 июня в 16:25
Хороший игрок.
Багров-брат
Багров-брат
   120 / 686
30 июня в 15:11
Нормально, Арнор, по дружески...))) Мы тоже верим в Федю, в тебя и во всю команду!...)))
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