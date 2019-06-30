Сигурдссон: «Чалов - топ-уровень, Федор лучший в России»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон высказался об игре нападающего армейцев Федора Чалова.
Всегда отмечал, какой это фантастический форвард, как тонко он чувствует игру. Прирожденный бомбардир, оказывается там, где это нужно. Топ-уровень, Федор лучший в России. И чем дальше, тем больше он прокачивает свои навыки.
Европа? Думаю, это вопрос времени. Важно выбрать подходящий момент и команду, где он получит то же доверие и продолжит забивать.
Со своими качествами Чалов заиграет повсюду. В том числе в АПЛ, почему нет? На сто процентов уверен, рано или поздно Федор уедет и снова будет лучшим.