Мостовой: «Сегодня не до экспериментов. Надеюсь, что „Спартак“ выиграет»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от игры Кубка «Матч Премьер» между «красно-белыми» и ЦСКА .

Мне кажется, сегодня «Спартак» должен сыграть намного лучше, чем в матче с «Ростовом». Думаю, мы наконец-то увидим основной состав, ведь в той встрече с первых минут вышло пять-шесть молодых ребят - во втором тайме они выровняли игру, потому что вышли игроки стартового состава. Сегодня не день для экспериментов, надеюсь, что «Спартак» выиграет. ЦСКА в игре с «Краснодаром» меня не убедил, поэтому, если «красно-белые» выйдут в основном составе, то у них будет преимущество.

Я учитываю, что Влашич не сыграет. Когда он играет - это большой плюс, а сегодня - огромный минус.