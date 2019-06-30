Мостовой: «Сегодня не до экспериментов. Надеюсь, что „Спартак“ выиграет»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от игры Кубка «Матч Премьер» между «красно-белыми» и ЦСКА.
Мне кажется, сегодня «Спартак» должен сыграть намного лучше, чем в матче с «Ростовом». Думаю, мы наконец-то увидим основной состав, ведь в той встрече с первых минут вышло пять-шесть молодых ребят - во втором тайме они выровняли игру, потому что вышли игроки стартового состава. Сегодня не день для экспериментов, надеюсь, что «Спартак» выиграет. ЦСКА в игре с «Краснодаром» меня не убедил, поэтому, если «красно-белые» выйдут в основном составе, то у них будет преимущество.
Я учитываю, что Влашич не сыграет. Когда он играет - это большой плюс, а сегодня - огромный минус.
Ясно, что мы не увидим такого же накала, как в чемпионате, но он будет - ведь это матч ЦСКА - «Спартак». Никто не любит проигрывать, многое будет зависеть от состояния игроков. Вместе с тем, делать из товарищеской игры какой-то бум не следует. За товарищеские матчи очки не дают - это просто лишний повод пошуметь для тех, кто смотрит футбол.
Напомним, полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче за молодежную сборную Хорватии.
...выиграем , скакать от радости не буду...
...проиграем , не стану плакать...
...а вот если не увижу хотя бы 30 минут внятной игры , где каждый знает своё место на поле , где будет самоотдача , тогда - беда...
...выиграем , скакать от радости не буду...
...проиграем , не стану плакать...
...а вот если не увижу хотя бы 30 минут внятной игры , где каждый знает своё место на поле , где будет самоотдача , тогда - беда...
Матч ничего не решает....
Матч ничего не решает....
Но положа руку на сердце - это утопия
Не совсем понятно, за счет чего это должно случиться
На данный момент в Спартаке есть набор игроков
Каждый из которых по своему чем то полезен команды
Но вот единого целого - нет
Какой то определенной мысли нет ни в атаке ни в защите
Одни голые слова
Да беспочвенные обещания тренеришки
Но положа руку на сердце - это утопия
Не совсем понятно, за счет чего это должно случиться
На данный момент в Спартаке есть набор игроков
Каждый из которых по своему чем то полезен команды
Но вот единого целого - нет
Какой то определенной мысли нет ни в атаке ни в защите
Одни голые слова
Да беспочвенные обещания тренеришки
Именно в матчах такого ранга надо экспериментировать, с соперниками, которые будут прямыми конкурентами Спартака в официальных матчах РПЛ. Этот турнир, более всего необходим Спартаку, в отличие от других участников этого турнира, чтобы искать свою игру, выбрать оптимальный состав, посмотреть, кто на что горазд. Ни у кого из участников Кубка «Матч Премьер» нет сколько проблем, как у Спартака. --------Странное заявление бывшего футболиста Спартака А. Мостового! Когда же экспериментировать, если не на турнире такого ранга???!
Именно в матчах такого ранга надо экспериментировать, с соперниками, которые будут прямыми конкурентами Спартака в официальных матчах РПЛ. Этот турнир, более всего необходим Спартаку, в отличие от других участников этого турнира, чтобы искать свою игру, выбрать оптимальный состав, посмотреть, кто на что горазд. Ни у кого из участников Кубка «Матч Премьер» нет сколько проблем, как у Спартака. --------Странное заявление бывшего футболиста Спартака А. Мостового! Когда же экспериментировать, если не на турнире такого ранга???!