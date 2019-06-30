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Мостовой: «Сегодня не до экспериментов. Надеюсь, что „Спартак“ выиграет»

30 июня 2019, 12:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от игры Кубка «Матч Премьер» между «красно-белыми» и ЦСКА.

Мне кажется, сегодня «Спартак» должен сыграть намного лучше, чем в матче с «Ростовом». Думаю, мы наконец-то увидим основной состав, ведь в той встрече с первых минут вышло пять-шесть молодых ребят - во втором тайме они выровняли игру, потому что вышли игроки стартового состава. Сегодня не день для экспериментов, надеюсь, что «Спартак» выиграет. ЦСКА в игре с «Краснодаром» меня не убедил, поэтому, если «красно-белые» выйдут в основном составе, то у них будет преимущество.

Я учитываю, что Влашич не сыграет. Когда он играет - это большой плюс, а сегодня - огромный минус.

Ясно, что мы не увидим такого же накала, как в чемпионате, но он будет - ведь это матч ЦСКА - «Спартак». Никто не любит проигрывать, многое будет зависеть от состояния игроков. Вместе с тем, делать из товарищеской игры какой-то бум не следует. За товарищеские матчи очки не дают - это просто лишний повод пошуметь для тех, кто смотрит футбол.

Напомним, полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче за молодежную сборную Хорватии.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Мостовой Александр  Влашич Никола
Источник: ТАССРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
112910415
112910415
   44 / 686
30 июня в 18:14
надо победить, для общего настроения это полезно !
Garrincha58
Garrincha58
   114 / 686
30 июня в 17:36
а почему бы не поэкспериментировать
cska plus
cska plus
   3 / 686
30 июня в 17:13
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
       161 / 686
    30 июня в 17:12
    ...а мне лично сегодняшний матч пофигу...
    ...выиграем , скакать от радости не буду...
    ...проиграем , не стану плакать...
    ...а вот если не увижу хотя бы 30 минут внятной игры , где каждый знает своё место на поле , где будет самоотдача , тогда - беда...
    морозз
    морозз
       31 / 686
    30 июня в 16:23
    Для меня остаётся загадка загадочная, а какой у Спартака основной состав? Пока я уже полгода не вижу основы, всё время состав меняется...Кононову пора определиться и гнуть свою линию по основе!
    Палыч82
    Палыч82
       582 / 686
    30 июня в 15:31
    С какого матч за третье место позже финального?)
    Багров-брат
    Багров-брат
       120 / 686
    30 июня в 15:17
    Победы армейцам! Хоть и матч ни о чём, а всё равно приятно будет...)))
    Михаил Полунин
    Михаил Полунин
       662 / 686
    30 июня в 15:10
    Отчего?

    Матч ничего не решает....
    kotmyshka
    kotmyshka
       96 / 686
    30 июня в 14:46
    В товарняке не угадаешь, кто сыграет лучше...
    МКС
    МКС
       22 / 686
    30 июня в 13:44
    Хм, на это все надеются

    Но положа руку на сердце - это утопия

    Не совсем понятно, за счет чего это должно случиться

    На данный момент в Спартаке есть набор игроков

    Каждый из которых по своему чем то полезен команды

    Но вот единого целого - нет

    Какой то определенной мысли нет ни в атаке ни в защите

    Одни голые слова

    Да беспочвенные обещания тренеришки
    АС35
    АС35
       14 / 686
    30 июня в 13:25
    .....Сегодня не день для экспериментов....

    Именно в матчах такого ранга надо экспериментировать, с соперниками, которые будут прямыми конкурентами Спартака в официальных матчах РПЛ. Этот турнир, более всего необходим Спартаку, в отличие от других участников этого турнира, чтобы искать свою игру, выбрать оптимальный состав, посмотреть, кто на что горазд. Ни у кого из участников Кубка «Матч Премьер» нет сколько проблем, как у Спартака. --------Странное заявление бывшего футболиста Спартака А. Мостового! Когда же экспериментировать, если не на турнире такого ранга???!
    beefs
    beefs
       66 / 686
    30 июня в 13:24
    это же товарищеская встреча в период подготовки, так что здесь счет не главное...
    EAGuar As
    EAGuar As
       64 / 686
    30 июня в 13:18
    Победы Спартаку .
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       49 / 686
    30 июня в 13:03
    Мостовой уже занес уже подачку судье?
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       103 / 686
    30 июня в 12:49
    Выиграть можно и за счёт везения ! Но хочется увидеть хотя бы проблески хорошей игры ! Правда с Кононовым у руля это очень сомнительно !
    борька
    борька
       79 / 686
    30 июня в 12:45
    Надеюсь что проиграе, вообще это тренировочный. Атч, и зачем тренеровки показывать по ТВ
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