Рабьо завтра пройдет медосмотр в «Ювентусе»

Защитник ПСЖ Адриен Рабьо сегодня вечером прилетит в Турин, а завтра утром пройдет медосмотр для «Ювентуса».
После этого с футболистом будет подписан четырехлетний контракт. Рабьо, который с завтрашнего дня станет свободным агентом, будет зарабатывать 7 млн евро за сезон и получит 10 млн подъемных. Игроком также интересовались МЮ и «Барселона», но француз выбрал Италию.
Также ожидается, что «Юве» завтра объявит о трансфере защитника «Аякса» Матийса де Лигта. Он обойдется «бьянконери» в 67 млн евро. Еще 13 млн предусмотрены в виде бонусов.