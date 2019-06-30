ГлавнаяНовости

Рабьо завтра пройдет медосмотр в «Ювентусе»

30 июня 2019, 18:00

Защитник ПСЖ Адриен Рабьо сегодня вечером прилетит в Турин, а завтра утром пройдет медосмотр для «Ювентуса».

После этого с футболистом будет подписан четырехлетний контракт. Рабьо, который с завтрашнего дня станет свободным агентом, будет зарабатывать 7 млн евро за сезон и получит 10 млн подъемных. Игроком также интересовались МЮ и «Барселона», но француз выбрал Италию.

Также ожидается, что «Юве» завтра объявит о трансфере защитника «Аякса» Матийса де Лигта. Он обойдется «бьянконери» в 67 млн евро. Еще 13 млн предусмотрены в виде бонусов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиН'Домбеле сегодня пройдёт медобследование для «Тоттенхэма»
Сегодня, 03:52 Комментарии1
Слухи«Арсенал» предложит 12 млн фунтов за форварда «Халл Сити»
Сегодня, 02:48 Комментарии0
Слухи«Милан» встретился с агентом Ловрена
Сегодня, 00:44 Комментарии0
Слухи«Лион» хочет 30 млн евро за Фекира
Вчера, 23:49 Комментарии3
СлухиИгуаин отказался от перехода в «Рому»
Вчера, 23:17 Комментарии0
СлухиЗидан хочет сохранить Асенсио в «Реале»
Вчера, 23:14 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   221 / 686
30 июня в 19:21
Адриэн Рабьо, Аарон Рэмзи. 2 трансфера. 0 евро.
От Принтера Шнур
От Принтера Шнур
   131 / 686
30 июня в 18:27
И у хейтеров снова начнётся метеоризм)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100