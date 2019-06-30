Рабьо завтра пройдет медосмотр в «Ювентусе»

30 июня 2019, 18:00

Защитник ПСЖ сегодня вечером прилетит в Турин, а завтра утром пройдет медосмотр для «Ювентуса».

После этого с футболистом будет подписан четырехлетний контракт. Рабьо, который с завтрашнего дня станет свободным агентом, будет зарабатывать 7 млн евро за сезон и получит 10 млн подъемных. Игроком также интересовались МЮ и «Барселона», но француз выбрал Италию.

Также ожидается, что «Юве» завтра объявит о трансфере защитника «Аякса» . Он обойдется «бьянконери» в 67 млн евро. Еще 13 млн предусмотрены в виде бонусов.