«Барселона» готова заплатить 112 млн евро за Лаутаро Мартинеса

По данным аргентинского радио La Red, «Барселона» готова сделать солидное предложение по нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу. Каталонцы намерены заплатить за молодого игрока 112 млн евро.
Мартинес в прошлом сезоне не был железным игроком основы «нерадзурри», на его счету 27 матчей в Серии А и 6 голов. Однако 21-летний футболист хорошо показывает себя на Кубке Америки, где забил 2 гола в 3 матчах.
При этом новый главный тренер «Интера» Антонио Конте не хочет отпускать перспективного игрока, несмотря на возможную покупку Ромелу Лукаку и Эдина Джеко.
все дальше можно не читать
все дальше можно не читать
очередной андре гомеш
очередной андре гомеш
Что за фишка.....
Жоау Феликса из «Бенфики» берёт «Атлетико» - за 126 млн.....
«Барселона» заплатит 112 млн евро за Лаутаро Мартинеса.....
Лацио продаёт Милинковича-Савича за 145 млн.....
Но мы то знаем что их цена - это 26...12...45 млн.............и к чему эта сотка непонятно...)))
Что за фишка.....
Жоау Феликса из «Бенфики» берёт «Атлетико» - за 126 млн.....
«Барселона» заплатит 112 млн евро за Лаутаро Мартинеса.....
Лацио продаёт Милинковича-Савича за 145 млн.....
Но мы то знаем что их цена - это 26...12...45 млн.............и к чему эта сотка непонятно...)))
Умом нам Барсу не понять,
У них в делах один критерий:
Ноунеймов рады лишь скупать...
Но в Барселону будем верить.
Умом нам Барсу не понять,
У них в делах один критерий:
Ноунеймов рады лишь скупать...
Но в Барселону будем верить.
Многие (если не все) ошибаются...
Просто, в крайние годы, подобные косяки с покупками стали более заметны из-за сумасшедших цифр сделок и брендовых названий впухнувших клубов..:))
Многие (если не все) ошибаются...
Просто, в крайние годы, подобные косяки с покупками стали более заметны из-за сумасшедших цифр сделок и брендовых названий впухнувших клубов..:))