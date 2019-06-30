«Барселона» готова заплатить 112 млн евро за Лаутаро Мартинеса

30 июня 2019, 17:19

По данным аргентинского радио La Red, «Барселона» готова сделать солидное предложение по нападающему «Интера» . Каталонцы намерены заплатить за молодого игрока 112 млн евро.

Мартинес в прошлом сезоне не был железным игроком основы «нерадзурри», на его счету 27 матчей в Серии А и 6 голов. Однако 21-летний футболист хорошо показывает себя на Кубке Америки, где забил 2 гола в 3 матчах.

При этом новый главный тренер «Интера» Антонио Конте не хочет отпускать перспективного игрока, несмотря на возможную покупку Ромелу Лукаку и Эдина Джеко.