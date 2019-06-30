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«Барселона» готова заплатить 112 млн евро за Лаутаро Мартинеса

30 июня 2019, 17:19

По данным аргентинского радио La Red, «Барселона» готова сделать солидное предложение по нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу. Каталонцы намерены заплатить за молодого игрока 112 млн евро.

Мартинес в прошлом сезоне не был железным игроком основы «нерадзурри», на его счету 27 матчей в Серии А и 6 голов. Однако 21-летний футболист хорошо показывает себя на Кубке Америки, где забил 2 гола в 3 матчах.

При этом новый главный тренер «Интера» Антонио Конте не хочет отпускать перспективного игрока, несмотря на возможную покупку Ромелу Лукаку и Эдина Джеко.

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usk
usk
вчера в 20:44
По данным аргентинского радио La Red,
все дальше можно не читать
CSKA2012
CSKA2012
   170 / 686
вчера в 14:37
Пздц мир сошел с ума, стата никакая, но стоит за 100 лямов, вы чё там кюудись ???
калач
калач
вчера в 07:56
лучший в мире нап 27/6
очередной андре гомеш
Nety-net
Nety-net ответил Башмакоса
вчера в 02:23
Ты наверное вспомнил времена когда Реал покупал лучших в мире) вювремя идет, уже почти забыли все об этом. А вот покупки на лавку за 100+ у Барсы свежие трансферы, и за дублера в Интере не Реал вроде планирует отдавать сумму больше чем за Роналду(на минуточку обладателя 5 золотых мячей с морем фанатов). Нет, не похоже на Реал, ни капельки.
95-shishani-95
95-shishani-95
   166 / 686
вчера в 00:43
Может это меська захотел?
dzvinka
dzvinka
   34 / 686
вчера в 00:17
п*****, они не осмелятся так глупо потратить половину отпускных великага мясся! рука не подымится.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 686
30 июня в 23:53
Юве попросил барсу помочь кабинету(((
Башмакоса
Башмакоса
30 июня в 23:34
Барселона по манере тратить деньги всё больше походит на Реал. Он и половины суммы не стоит!
MESSIDGIN
MESSIDGIN ответил Ragnar_Lodbrok
   196 / 686
30 июня в 22:20
Меся не захочет, чтобы он приходил, ведь Лаутаро теперь один из лидеров сборной, а карлик сейчас на вторых ролях
я теперь знаю что у кирасинки есть сыночек из оренбурга)))
Agamaga
Agamaga ответил Jeck Denielse
   267 / 686
30 июня в 22:15
Чем дороже цена, тем дороже футболки.
Insanely cool
Insanely cool
   237 / 686
30 июня в 21:59
Таких денег этот обсосок и в помине не стоит, будут дураками если не продадут. Интеру нужно развести лохов как недавно сделали это Ливер и Боруссия
juvenale
juvenale
   46 / 686
30 июня в 21:30
ну в принтере у него будущего нет,нужно уходить
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   108 / 686
30 июня в 20:57
Меся не захочет, чтобы он приходил, ведь Лаутаро теперь один из лидеров сборной, а карлик сейчас на вторых ролях
311
311
   25 / 686
30 июня в 20:50
Смотрю пополняется великая школа Барселоны!)
Sadjon
Sadjon
   464 / 686
30 июня в 20:21
Еще голешник забьёт, барса и за 150 миллионов готовы будут подписать его....
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
30 июня в 20:11
Ужас!!! Вроде и не бриллиант???
League1
League1
   47 / 686
30 июня в 20:06
А эта вечно всех скупает. Мешок.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 686
30 июня в 20:02
Уж второй год как зачем то к стоимости игрока прибавляют 100 млн....
Что за фишка.....
Жоау Феликса из «Бенфики» берёт «Атлетико» - за 126 млн.....
«Барселона» заплатит 112 млн евро за Лаутаро Мартинеса.....
Лацио продаёт Милинковича-Савича за 145 млн.....

Но мы то знаем что их цена - это 26...12...45 млн.............и к чему эта сотка непонятно...)))
MESSIDGIN
MESSIDGIN ответил Капитан Врунгель
   196 / 686
30 июня в 19:56
Привет! Я люблю Барселону и желаю ей добра. Поэтому хочу сказать словами классика: Умом нам Барсу не понять, У них в делах один критерий: Ноунеймов рады лишь скупать... Но в Барселону будем верить.
С больной головы на здоровую, люби Оренбург!
Bavaria_M
Bavaria_M
   180 / 686
30 июня в 19:18
Не надо ему губить кареру, Или гном решил так отомстить ему за то что тот вывел аргов в полуфинал
АС35
АС35 ответил particular
   14 / 686
30 июня в 19:04
Может быть... А может и - нет... Бывает, что, кажущееся нам с мягким диванов, бредом и метанием, на самом деле оказывается частью долгосрочной стратегии... Иногда и успешной..:))
Может быть) Но к Барселоне - это не имеет никакого отношения. В свете событий - последних лет!
112910415
112910415
   44 / 686
30 июня в 18:58
времена скромных цен уже не вернутся !
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо ответил Шишанутый
30 июня в 18:54
Вангуешь
Wizard 10
Wizard 10 ответил Капитан Врунгель
   389 / 686
30 июня в 18:49
Давайте для начала не верить всему что пишут.
lobsterdam
lobsterdam ответил Капитан Врунгель
   347 / 686
30 июня в 18:37
Привет! Я люблю Барселону и желаю ей добра. Поэтому хочу сказать словами классика: Умом нам Барсу не понять, У них в делах один критерий: Ноунеймов рады лишь скупать... Но в Барселону будем верить.
зачем Тютчева коверкать ради какой-то барсы?
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил particular
   32 / 686
30 июня в 18:28
Привет! Может, не будем столь категоричны к действиям спортивно-финансового руководства Барсы... Думаю, что там, как и во многих других ведущих клубах, процесс подбора кадров и реализации сделок организован и продуман... Просто, со стороны кажется, что в череде фамилий и цифр теряется здравый смысл... Возможно..:)) Но, ведь, хорошая безбашенность (но не бестолковость...), нестандартные ходы и позволяют Барсе находится в топе, кто бы к ней как не относился..:))
Привет! Я люблю Барселону и желаю ей добра. Поэтому хочу сказать словами классика:
Умом нам Барсу не понять,
У них в делах один критерий:
Ноунеймов рады лишь скупать...
Но в Барселону будем верить.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   233 / 686
30 июня в 18:23
утка 100 пудова или отмывание денег)))
RMUKMU
RMUKMU
   88 / 686
30 июня в 18:22
Похоже Месси влюбился в Лаутаро когда тот его в полуфинал Копы затащил.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   233 / 686
30 июня в 18:22
чем моложе тем дешевле, вот так все думают, он ничего не добился, за то ему ценник подняли до небес)))
particular
particular ответил АС35
   13 / 686
30 июня в 18:12
Кто-то топ-футболиста Азара покупает дешевле, чем Барселона очередную нестабильность.
Не все носят на носу очки прозрачного и очевидного предвидения..:))
Многие (если не все) ошибаются...
Просто, в крайние годы, подобные косяки с покупками стали более заметны из-за сумасшедших цифр сделок и брендовых названий впухнувших клубов..:))
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