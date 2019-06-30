Макелеле: «Думаю, ПСЖ никогда не отпустит Мбаппе»

Бывший футболист «Реала» и сборной Франции поразмышлял о будущем нападающих ПСЖ и Неймара.

Мбаппе впечатляет, но я думаю, ПСЖ никогда его не отпустит. Сейчас это точно невозможно, потому что Килиан олицетворяет сборную и клуб. В национальной команде он уже доказал, что является феноменом, учитывая его футбольные качества и характер.