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Макелеле: «Думаю, ПСЖ никогда не отпустит Мбаппе»

30 июня 2019, 18:40

Бывший футболист «Реала» и сборной Франции Клод Макелеле поразмышлял о будущем нападающих ПСЖ Килиана Мбаппе и Неймара.

Мбаппе впечатляет, но я думаю, ПСЖ никогда его не отпустит. Сейчас это точно невозможно, потому что Килиан олицетворяет сборную и клуб. В национальной команде он уже доказал, что является феноменом, учитывая его футбольные качества и характер.

Не думаю, что ПСЖ скорее отпустит Неймара, чем Мбаппе. Для меня это два феноменальных футболиста. Если бы в моей команде были бы два таких игрока, я бы никогда их не отпустил. Никогда.

Ранее сообщалось, что «Реал» точно не купит Мбаппе до 2020 года

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Все комментарии
Nazi
Nazi
30 июня в 22:29
Ну если гнум может играть в одной команде всю жизнь, то почему и Мбаппе не стать легендой Парижа..? :) Или все должны играть за барсареал? Да хватит уже а :)
RMUKMU
RMUKMU
   88 / 686
30 июня в 22:20
Контракт у Мбаппе до 2022-го, так что если не захочет продлевать, то следующем летом уйдёт. Иначе за год до конца контракта пойдёт со скидкой.
Однако отец у Мбаппе прошаренный, может устроить бойкот чтобы форсировать трансфер.
kotmyshka
kotmyshka
   96 / 686
30 июня в 19:51
Скорее всего...
Alex12357
Alex12357
   306 / 686
30 июня в 19:51
Без Неймара Камерунский Эму-0!Если кто-то не верит ,посмотрите на игры в ЛЧ ,там Камерунский Эму ничего не показал,это Камерунское чучело может играть и забивать /когда получится /во Французской лиге и всё,вот поэтому и не хотят продавать Неймара ,думают Неймар раскрутит Камерунское чучело,но думаю это напрасно!
рус фан
рус фан
   84 / 686
30 июня в 19:34
Мбапе может сейчас и рано переходить в Реал, через годик, а то и два будет получше.
Artuom
Artuom
   71 / 686
30 июня в 19:04
Ну есть контракт... могут не отпустить до конца контракта...

На счёт кого больше будут удерживать - конечно Мбаппе. Во первых он моложе(а перспективу люди понимают), во вторых ПСЖ старается чтобы в команде было больше сильных французов(именно поэтому приценивались и к Канте, и к Гризману, и про Погба слухи ходили.... тоесть при возможности купят лучших)
Neymar 10
Neymar 10
   594 / 686
30 июня в 19:02
если парижане отпустят Неймара в барсу то у мбаппе и его подельников не останется ни единого шанса на победу в ЛЧ . просто посмотрите на сборную Бразилии без Неймара на копа омэрика ! нет никаких идей и красоты в атаке , про обводки в один на один я вообще молчу ! ощущение будто смотрю не на пентакампеонов а на вест бромвич или ювентус . реал уже потерял своего лидера и сдулся на много лет вперед . задумайтесь
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 686
30 июня в 18:50
А что сам Мбаппе хочет? Если захочет уйти, то уйдёт, просто не будет продлевать контракт или ещё больше бабла взгреет с шейха.
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