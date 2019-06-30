Макелеле: «Думаю, ПСЖ никогда не отпустит Мбаппе»

Бывший футболист «Реала» и сборной Франции Клод Макелеле поразмышлял о будущем нападающих ПСЖ Килиана Мбаппе и Неймара.
Мбаппе впечатляет, но я думаю, ПСЖ никогда его не отпустит. Сейчас это точно невозможно, потому что Килиан олицетворяет сборную и клуб. В национальной команде он уже доказал, что является феноменом, учитывая его футбольные качества и характер.
Не думаю, что ПСЖ скорее отпустит Неймара, чем Мбаппе. Для меня это два феноменальных футболиста. Если бы в моей команде были бы два таких игрока, я бы никогда их не отпустил. Никогда.
Ранее сообщалось, что «Реал» точно не купит Мбаппе до 2020 года.
Однако отец у Мбаппе прошаренный, может устроить бойкот чтобы форсировать трансфер.
Однако отец у Мбаппе прошаренный, может устроить бойкот чтобы форсировать трансфер.
На счёт кого больше будут удерживать - конечно Мбаппе. Во первых он моложе(а перспективу люди понимают), во вторых ПСЖ старается чтобы в команде было больше сильных французов(именно поэтому приценивались и к Канте, и к Гризману, и про Погба слухи ходили.... тоесть при возможности купят лучших)
На счёт кого больше будут удерживать - конечно Мбаппе. Во первых он моложе(а перспективу люди понимают), во вторых ПСЖ старается чтобы в команде было больше сильных французов(именно поэтому приценивались и к Канте, и к Гризману, и про Погба слухи ходили.... тоесть при возможности купят лучших)