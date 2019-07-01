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Алиев: «Работа с Газзаевым вызывала отвращение»

сегодня, 15:04

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев вспомнил совместную работу с бывшим тренером команды Валерием Газзаевым.

Почему не сложилось у вас с Газзаевым? Сложно сказать, для меня это загадка. Я у него не спрашивал – он бы все равно не ответил, потому что гордый, осетин. У Газзаева самые бессмысленные тренировки, с которыми я столкнулся в карьере. Бесконечное наматывание километров, большинство упражнений без мяча – он называл это набором кондиций. Каждый день бежишь под пульсом 200 и сходишь с ума. Киевское «Динамо» никогда так не играло. Никакого удовольствия от работы, только отвращение.

Ранее Алиев с теплотой вспоминал работу с наставником «Локомотива» Юрия Сёмина

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил морозз
   13 / 673
сегодня в 17:12
Газзаев конь, отсюда и любовь к километражу!
Про 13 тренеров поросят, не скажешь , что они хрюшками были, но все в грязи извалялись!!! Один Каррера разок на "сушу" выбрался, так его в "забой" отправили, чтоб не отделялся от коллектива!!!
Привет!!!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   146 / 673
сегодня в 17:11
С Газзаевым и его тренировками у ЦСКА наступило золотое время с еврокубком впридачу. А чего добился курильщик?
spartach n1
spartach n1
   2 / 673
сегодня в 17:10
Такую псину на выстрел к футболу подпускать нельзя !

Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
   400 / 673
сегодня в 17:08
Газзаев это аферист. Во первых он разворовал и уничтожил прекрасный клуб Алания. Теперь боится показаться в Осетии. Во вторых провернул аферу века, распилив и разворовав сотни миллионов бюджетных денег на создание ОЧ, купив доходное место в Думе. Ему очень хотелось добраться до денег РФС, став президентом, но несмотря на все лизоблюдство, Путин отдал предпочтение Мутко.
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 673
сегодня в 17:07
Так у Сашка нигде не сложилось . Бегал из команды в команду, все лучшей жизни искал.
Газзаев себе имя сделал :
Как игрок
￼ «Динамо» (Москва)

Обладатель Кубка СССР: 1984
Лучший бомбардир Кубка обладателей кубков УЕФА — 1984/1985 (5 голов)
￼ Сборная СССР

Бронзовый призёр Олимпийских игр: (1) 1980
Победитель молодёжных чемпионатов Европы: (2) 1976, 1980
Как тренер
￼ «Алания»

Чемпион России: 1995
Серебряный призёр чемпионата России: 1996
Итого: 1 трофей
￼ «Динамо» (Москва)

Бронзовый призёр чемпионата России: 1992
￼ ЦСКА

Чемпион России (3): 2003, 2005, 2006
Обладатель Кубка России (4): 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08
Обладатель Суперкубка России (2): 2006, 2007
Обладатель Кубка УЕФА (1): 2004/05
Серебряный призёр чемпионата России: 2002, 2004, 2008
Бронзовый призёр чемпионата России: 2007
Финалист Суперкубка России: 2003
Финалист Суперкубка УЕФА: 2005
Итого: 10 трофеев
post-navigator
post-navigator ответил 25процентный клоун
   275 / 673
сегодня в 17:05
потому что футбол в Санкт-Петербург завезли 15 лет назад ,а историю подучить надо
Ну ты хоть загугли, а то уже смешно москвалей консультировать снова и снова где что появилось и кто что куда кому завёз...
"Спустя год после основания Всероссийского футбольного союза в 1912 году было решено провести первый в истории страны чемпионат по футболу. В финале сошлись Петербург и Москва, однако игра закончилась ничьей. На переигровку, которую назначили на 7 октября, пришли более шести тысяч зрителей. В итоге матч закончился со счетом 4:1 в пользу Петербурга".
Но пишешь, пишешь, а москвали по прежнему такие москвали... "За МКАДОМ жизни нет"... "до ЕГЭ историю не преподавали"...
spartach n1
spartach n1
   2 / 673
сегодня в 17:01
Опять из под тишка по предательски,завсегдатай канувшей модераторской,подглядывает поставив меня в игнор ))
Ну разьве это мужское поведение ?
ладно со слабым полом спорить бесполезно ))
mugik1973
mugik1973 ответил морозз
   85 / 673
сегодня в 16:52
Газаев вообщето мусор
DDT
DDT
   531 / 673
сегодня в 16:44
Про псину лучше и не скажешь
25процентный клоун
25процентный клоун ответил post-navigator
   7 / 673
сегодня в 16:41
потому что футбол в Санкт-Петербург завезли 15 лет назад ,а историю подучить надо
25процентный клоун
25процентный клоун ответил spartach n1
   7 / 673
сегодня в 16:39
он и игрок нулевой был,"нырок" ,первый симулянт в стране)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 673
сегодня в 16:38
бей беги ,как сейчас помню,тактика газзая
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 673
сегодня в 16:37
отвращение все лошади вызывают
Jum13
Jum13
   21 / 673
сегодня в 16:23
Почему не сложилось? Наверное потому, что ты очень слабый игрок
mihaluch
mihaluch
   46 / 673
сегодня в 16:21
90%трудоспособного населения России испытывают отвращение к работе и ничего работают.А что в газзаевском ЦСКА не было пешеходов это точно.
STVA 1
STVA 1
   29 / 673
сегодня в 16:18
С похмелюги побегай ка , поэтому и отвращение , наверное от 23ы . А про тренировки Д Киев , это он зря . Вспоминаю интервью игрока киевлян времен золотого 85-86 сезона . У Павла Яковенка от нагрузок мышца что ли под коленом порвалась . Как то так .
морозз
морозз
   37 / 673
сегодня в 16:15
Газзаев конь, отсюда и любовь к километражу!
Mangur
Mangur
   390 / 673
сегодня в 16:10
Не сошлись два одиночества
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 673
сегодня в 16:09
Понравилась картинка он spartach n1! На ней отчётливо видно как игроки ЦСКА под руководством Газзаева гоняют пса, скорее всего Федуна и Ко. Это кстати исторически подтверждено! Газзаев долго их гонял!
spartach n1 красава так ещё своих никто не опускал!!!

P.S. А если ещё заменить пса на свинью, вообще пупер был бы! Так бы и историю Спартака рассказал!
Caniggia
Caniggia
   365 / 673
сегодня в 16:09
Меньше бухать надо было Алиеву, тогда бы и тренировки адекватно воспринимал.
Питер Ман
Питер Ман
   69 / 673
сегодня в 15:55
Типичный сумасшедший свидомит Алиев
Александр Яруллин
Александр Яруллин ответил spartach n1
   662 / 673
сегодня в 15:54
Собака бывает кусачей Только от жизни собачьей . Без закулисных махинаций харьковского уголовника, газай нулевой физрук,что и доказала практика .
    spartach n1
    spartach n1 ответил Mixacka
       2 / 673
    сегодня в 15:48
    Потому что он пёс )
    spartach n1
    spartach n1
       2 / 673
    сегодня в 15:41
    Собака бывает кусачей
    Только от жизни собачьей .

    Без закулисных махинаций харьковского уголовника, газай нулевой физрук,что и доказала практика .
    Багров-брат
    Багров-брат
       117 / 673
    сегодня в 15:35
    "Киевское «Динамо» никогда так не играло"...
    Пацанчик не видел тренировки Лобановского...)))
    ДАША Д
    ДАША Д
       101 / 673
    сегодня в 15:34
    Потому и остался средним игроком.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
       143 / 673
    сегодня в 15:32
    Газзаев был хорошим тренером в первый приход в Аланию и в начале пути в ЦСКА... Больше у него нигде ничего не получилось... Ни в сборной, ни в обоих Динамо..ни тем более во второй приход в Аланию, которая развалилась при его непосредственном патронаже.. И он ни разу не принес извинений, как будто так и должно было быть, как будто он наёмник был, а клуб не являлся родным для него.
    particular
    particular
       14 / 673
    сегодня в 15:32
    Думаю, что в моторном Динамо, времён Лобановского, игроки начинали и заканчивали тренировки с пульсом под 200..:))
    С ума никто не сошёл, а в памяти оставили игры, как топтали многих титулованных и неподготовленных..:))
    post-navigator
    post-navigator
       275 / 673
    сегодня в 15:27
    Газзаев... Алиев... Киев...
    Мне, как любителю футбола из Санкт-Петербурга, этот горячий набор бессмысленных и гордых южных иероглифов абсолютно чужд :)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Igo0rek
       6 / 673
    сегодня в 15:20
    С Газзаева ещё нужно спросить, как Аланию загубили (распилили деньги)
    Тогда уж надо начинать с Колоскова (полностью распоряжался деньгами РФС и гонял через личные счета), продолжить Ткаченко (оставил дыру в 120 миллионов долларов в КС), и потом уже заняться Смородскими (просто перла все деньги "Локо" всеми способами) и Газзаевыми.))
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