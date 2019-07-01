Алиев: «Работа с Газзаевым вызывала отвращение»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» вспомнил совместную работу с бывшим тренером команды .

Почему не сложилось у вас с Газзаевым? Сложно сказать, для меня это загадка. Я у него не спрашивал – он бы все равно не ответил, потому что гордый, осетин. У Газзаева самые бессмысленные тренировки, с которыми я столкнулся в карьере. Бесконечное наматывание километров, большинство упражнений без мяча – он называл это набором кондиций. Каждый день бежишь под пульсом 200 и сходишь с ума. Киевское «Динамо» никогда так не играло. Никакого удовольствия от работы, только отвращение.