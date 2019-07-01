Алиев: «Работа с Газзаевым вызывала отвращение»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев вспомнил совместную работу с бывшим тренером команды Валерием Газзаевым.
Почему не сложилось у вас с Газзаевым? Сложно сказать, для меня это загадка. Я у него не спрашивал – он бы все равно не ответил, потому что гордый, осетин. У Газзаева самые бессмысленные тренировки, с которыми я столкнулся в карьере. Бесконечное наматывание километров, большинство упражнений без мяча – он называл это набором кондиций. Каждый день бежишь под пульсом 200 и сходишь с ума. Киевское «Динамо» никогда так не играло. Никакого удовольствия от работы, только отвращение.
Ранее Алиев с теплотой вспоминал работу с наставником «Локомотива» Юрия Сёмина.
Привет!!!
Привет!!!
Газзаев себе имя сделал :
Как игрок
￼ «Динамо» (Москва)
Обладатель Кубка СССР: 1984
Лучший бомбардир Кубка обладателей кубков УЕФА — 1984/1985 (5 голов)
￼ Сборная СССР
Бронзовый призёр Олимпийских игр: (1) 1980
Победитель молодёжных чемпионатов Европы: (2) 1976, 1980
Как тренер
￼ «Алания»
Чемпион России: 1995
Серебряный призёр чемпионата России: 1996
Итого: 1 трофей
￼ «Динамо» (Москва)
Бронзовый призёр чемпионата России: 1992
￼ ЦСКА
Чемпион России (3): 2003, 2005, 2006
Обладатель Кубка России (4): 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08
Обладатель Суперкубка России (2): 2006, 2007
Обладатель Кубка УЕФА (1): 2004/05
Серебряный призёр чемпионата России: 2002, 2004, 2008
Бронзовый призёр чемпионата России: 2007
Финалист Суперкубка России: 2003
Финалист Суперкубка УЕФА: 2005
Итого: 10 трофеев
Газзаев себе имя сделал :
Как игрок
￼ «Динамо» (Москва)
Обладатель Кубка СССР: 1984
Лучший бомбардир Кубка обладателей кубков УЕФА — 1984/1985 (5 голов)
￼ Сборная СССР
Бронзовый призёр Олимпийских игр: (1) 1980
Победитель молодёжных чемпионатов Европы: (2) 1976, 1980
Как тренер
￼ «Алания»
Чемпион России: 1995
Серебряный призёр чемпионата России: 1996
Итого: 1 трофей
￼ «Динамо» (Москва)
Бронзовый призёр чемпионата России: 1992
￼ ЦСКА
Чемпион России (3): 2003, 2005, 2006
Обладатель Кубка России (4): 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08
Обладатель Суперкубка России (2): 2006, 2007
Обладатель Кубка УЕФА (1): 2004/05
Серебряный призёр чемпионата России: 2002, 2004, 2008
Бронзовый призёр чемпионата России: 2007
Финалист Суперкубка России: 2003
Финалист Суперкубка УЕФА: 2005
Итого: 10 трофеев
"Спустя год после основания Всероссийского футбольного союза в 1912 году было решено провести первый в истории страны чемпионат по футболу. В финале сошлись Петербург и Москва, однако игра закончилась ничьей. На переигровку, которую назначили на 7 октября, пришли более шести тысяч зрителей. В итоге матч закончился со счетом 4:1 в пользу Петербурга".
Но пишешь, пишешь, а москвали по прежнему такие москвали... "За МКАДОМ жизни нет"... "до ЕГЭ историю не преподавали"...
"Спустя год после основания Всероссийского футбольного союза в 1912 году было решено провести первый в истории страны чемпионат по футболу. В финале сошлись Петербург и Москва, однако игра закончилась ничьей. На переигровку, которую назначили на 7 октября, пришли более шести тысяч зрителей. В итоге матч закончился со счетом 4:1 в пользу Петербурга".
Но пишешь, пишешь, а москвали по прежнему такие москвали... "За МКАДОМ жизни нет"... "до ЕГЭ историю не преподавали"...
Ну разьве это мужское поведение ?
ладно со слабым полом спорить бесполезно ))
Ну разьве это мужское поведение ?
ладно со слабым полом спорить бесполезно ))
spartach n1 красава так ещё своих никто не опускал!!!
P.S. А если ещё заменить пса на свинью, вообще пупер был бы! Так бы и историю Спартака рассказал!
spartach n1 красава так ещё своих никто не опускал!!!
P.S. А если ещё заменить пса на свинью, вообще пупер был бы! Так бы и историю Спартака рассказал!
Только от жизни собачьей .
Без закулисных махинаций харьковского уголовника, газай нулевой физрук,что и доказала практика .
Только от жизни собачьей .
Без закулисных махинаций харьковского уголовника, газай нулевой физрук,что и доказала практика .
Пацанчик не видел тренировки Лобановского...)))
Пацанчик не видел тренировки Лобановского...)))
С ума никто не сошёл, а в памяти оставили игры, как топтали многих титулованных и неподготовленных..:))
С ума никто не сошёл, а в памяти оставили игры, как топтали многих титулованных и неподготовленных..:))
Мне, как любителю футбола из Санкт-Петербурга, этот горячий набор бессмысленных и гордых южных иероглифов абсолютно чужд :)
Мне, как любителю футбола из Санкт-Петербурга, этот горячий набор бессмысленных и гордых южных иероглифов абсолютно чужд :)