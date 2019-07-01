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Тренер БАТЭ: «Зачем нам играть в РПЛ?»

сегодня, 08:46

Наставник БАТЭ Алексей Бага считает, что белорусские клубы не должны участвовать в чемпионате России. Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил о возможном включении в РПЛ команд из ближнего зарубежья.

Помните, как в фильме «Брат 2», на границе стояли и спрашивали: «Цель вашего визита?» Вот и я спрашиваю: цель этого попадания в российскую премьер-лигу? Что мы преследуем, туда войдя? Много слышу: набраться опыта. Хорошо. Потратили два килограмма денег, набрали опыт, заняли место, которое не позволяет играть в еврокубках, вернулись домой после 30-го тура. Где теперь нам опыт этот применять? На отдыхе «Все включено» применили его и пошли дальше тратить грошы? 

Я вам скажу так про опыт, про который все говорят, что мы станем расти, как огурцы в теплице. БАТЭ, обыгрывая «Арсенал», «Баварию», ПАОК, получает опыт выше крыши. И мы сами формируем свой бюджет, не просим и не ходим с протянутой рукой. Вот мое мнение.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   96 / 673
сегодня в 16:59
Ладно, играйте в своем белорусском чемпионате! Как вам хочется, как говорится) Могли бы уж и Спартак обыграть на радость всем:)
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций ответил Bavaria_M
   132 / 673
сегодня в 15:57
Вот клоун обыграли 3 состав Баварии, и арсенала, а столько гордости ахах
составы посмотри потом пиши недобавария
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций ответил post-navigator
   132 / 673
сегодня в 15:56
Так минское динамо ещё и с... продажная? Можно зайти и купить? Надо же. Во времена СССР было уважаемым клубом. Никто не мог диктовать волю третьей (а кое-где и второй) по силе республике в Союзе. А теперь "в пух и прах" продаются за понюшку газу и за пучок перегнанных из польши иномарок? Если так, то - кушайте бульбу, дорогие товарищи! :))
я тебе пишу про одно ты пишешь совершенно про другое!!! можно подумать вы бульбу не кушаете и то же сало??? я тебе могу так сказать если ты пишешь про нас идите бульбу кушайте так про вас можно сказать иди бухай
борька
борька
   79 / 673
сегодня в 15:47
С тех стран по две команды!
За адекватность
За адекватность
   83 / 673
сегодня в 15:38
Как говорил один персонаж: "Золотые слова Юрий Венедиктович."
andrefino13
andrefino13 ответил Bavaria_M
   348 / 673
сегодня в 15:30
Не знал, что Рибери, Лам, Бартштубер, Манджукич и т. д., третий состав.
andrefino13
andrefino13 ответил Bavaria_M
   348 / 673
сегодня в 15:28
Ты был на том матче, видел? А я был, и видел, Баварию в сильнейшим составом. Так кто клоун?
Багров-брат
Багров-брат
   117 / 673
сегодня в 15:26
Правильно. В РПЛ ничего не выиграешь!...)))
Bavaria_M
Bavaria_M
   161 / 673
сегодня в 15:02
Вот клоун обыграли 3 состав Баварии, и арсенала, а столько гордости ахах
Inside91
Inside91 ответил борька
сегодня в 14:55
Правильный ответ на глупый вопрос! В РПЛ нужно привлечь одн клуб с Багамских островов, один клуб с Канарских островов, два клуба с ЦАР,четыре клуба с Монголии и пять клубов с Бангладеш!
А как же Папуа и Новая Гвинея?
Zeychba
Zeychba
   628 / 673
сегодня в 14:35
Справедливо, все по делу сказал.
борька
борька
   79 / 673
сегодня в 14:18
Правильный ответ на глупый вопрос!
В РПЛ нужно привлечь одн клуб с Багамских островов, один клуб с Канарских островов, два клуба с ЦАР,четыре клуба с Монголии и пять клубов с Бангладеш!
nikoladolgov
nikoladolgov
   246 / 673
сегодня в 14:11
Молодец. Надавал этому жиду пинков. Еврей 56 никогда не поумнеет.
post-navigator
post-navigator ответил завоеватель кубка лиги наций
   275 / 673
сегодня в 14:08
ты хотел сказать в пух и прах купил минское динамо!!! все одекватные люди понимают что там произошло вот только те которые с такой авой как ты не замечают правдивых вещей а живут газовыми победами и чемпионствами
Так минское динамо ещё и с... продажная? Можно зайти и купить?
Надо же. Во времена СССР было уважаемым клубом.
Никто не мог диктовать волю третьей (а кое-где и второй) по силе республике в Союзе. А теперь "в пух и прах" продаются за понюшку газу и за пучок перегнанных из польши иномарок? Если так, то - кушайте бульбу, дорогие товарищи! :))
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций ответил Семак иди сюда
   132 / 673
сегодня в 14:04
БАТЭ слишком слаб для РПЛ. В прошлом году наш Зенит в пух и прах разнес минское Динамо со счетом 8:1
ты хотел сказать в пух и прах купил минское динамо!!! все одекватные люди понимают что там произошло вот только те которые с такой авой как ты не замечают правдивых вещей а живут газовыми победами и чемпионствами
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 673
сегодня в 13:50
БАТЭ доминирует в ЧБ уже многие годы, потому и дергаться нет смысла.
Вообще идейка тухлая, надо свои клубы развивать, а не чужие.
post-navigator
post-navigator
   275 / 673
сегодня в 13:46
Батька Лукошкин подзабыл, благодаря какой стране он до сих пор находится во главе своего условно-полицейского государства, а не потребляет оптом свинцовые пилюли наподобие товарищей Мило-Мило, Чау-Чау и прочих восточнославянских деятелей. Одного он не понимает, чепушила: если к власти придут бел-наци, цэевропейцы - его же самого первого и макнут. Вместе с сынишкой, зятем и прочей семейной "елитой" :)
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Tostao
   196 / 673
сегодня в 13:46
Газзаев заливал про Украину, Гинер про Белоруссию ... с нетерпением жду предложений по Грузии.
    mars6791
    mars6791 ответил Kresi frok
       299 / 673
    сегодня в 13:41
    Все по делу. Ведь чемпионат Беларуси не чуть не скучнее чемпионата двара в расии.
    Не знаю на какой вы стороне , но если уж чемпионат Белоруссии , то тогда и чемпионат России , а не двара расии. В любом случае надо уважать оппонентов.
    Семак иди сюда
    Семак иди сюда
       216 / 673
    сегодня в 13:19
    БАТЭ слишком слаб для РПЛ. В прошлом году наш Зенит в пух и прах разнес минское Динамо со счетом 8:1
    mihaluch
    mihaluch
       46 / 673
    сегодня в 13:13
    "Монако"вылетит, "Монако" приглашайте,этому клубу выгодней будет играть в чемпионате России.
    LOpp
    LOpp
       9 / 673
    сегодня в 13:04
    у тренера БАТЭ есть мозги, чего не скажешь о Гинере
    BDA8181
    BDA8181
       327 / 673
    сегодня в 12:52
    Правильно говорит. Это у наших функционеров крышу рвёт, не знают чем заняться, лишь бы не тем чем нужно.
    Tott_Hot
    Tott_Hot
       99 / 673
    сегодня в 12:45
    Предлагаю Алексею Баге баллотироваться в президенты РФ. Тот редкий случай, когда здрвый смысл и власть работают в унисон.
    Kresi frok
    Kresi frok
       137 / 673
    сегодня в 12:35
    Все по делу. Ведь чемпионат Беларуси не чуть не скучнее чемпионата двара в расии.
    Vik_ont25
    Vik_ont25
       425 / 673
    сегодня в 12:35
    Красава! Всё чётко разложил по полочкам!
    Tostao
    Tostao
       54 / 673
    сегодня в 12:31
    Газзаев заливал про Украину, Гинер про Белоруссию ... с нетерпением жду предложений по Грузии.
    augur
    augur
       485 / 673
    сегодня в 12:29
    тренер Батэ прав.
    Mangur
    Mangur
       390 / 673
    сегодня в 12:03
    Федерация Футбола Сибири и Дальнего Востока. Звучит, А что бриташкам можно а нам нет?
    beefs
    beefs
       65 / 673
    сегодня в 11:59
    Гинеры опять мутят...
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