Тренер БАТЭ: «Зачем нам играть в РПЛ?»

Наставник БАТЭ считает, что белорусские клубы не должны участвовать в чемпионате России. Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил о возможном включении в РПЛ команд из ближнего зарубежья.

Помните, как в фильме «Брат 2», на границе стояли и спрашивали: «Цель вашего визита?» Вот и я спрашиваю: цель этого попадания в российскую премьер-лигу? Что мы преследуем, туда войдя? Много слышу: набраться опыта. Хорошо. Потратили два килограмма денег, набрали опыт, заняли место, которое не позволяет играть в еврокубках, вернулись домой после 30-го тура. Где теперь нам опыт этот применять? На отдыхе «Все включено» применили его и пошли дальше тратить грошы?