Тренер БАТЭ: «Зачем нам играть в РПЛ?»

Наставник БАТЭ Алексей Бага считает, что белорусские клубы не должны участвовать в чемпионате России. Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил о возможном включении в РПЛ команд из ближнего зарубежья.
Помните, как в фильме «Брат 2», на границе стояли и спрашивали: «Цель вашего визита?» Вот и я спрашиваю: цель этого попадания в российскую премьер-лигу? Что мы преследуем, туда войдя? Много слышу: набраться опыта. Хорошо. Потратили два килограмма денег, набрали опыт, заняли место, которое не позволяет играть в еврокубках, вернулись домой после 30-го тура. Где теперь нам опыт этот применять? На отдыхе «Все включено» применили его и пошли дальше тратить грошы?
Я вам скажу так про опыт, про который все говорят, что мы станем расти, как огурцы в теплице. БАТЭ, обыгрывая «Арсенал», «Баварию», ПАОК, получает опыт выше крыши. И мы сами формируем свой бюджет, не просим и не ходим с протянутой рукой. Вот мое мнение.
В РПЛ нужно привлечь одн клуб с Багамских островов, один клуб с Канарских островов, два клуба с ЦАР,четыре клуба с Монголии и пять клубов с Бангладеш!
В РПЛ нужно привлечь одн клуб с Багамских островов, один клуб с Канарских островов, два клуба с ЦАР,четыре клуба с Монголии и пять клубов с Бангладеш!
Надо же. Во времена СССР было уважаемым клубом.
Никто не мог диктовать волю третьей (а кое-где и второй) по силе республике в Союзе. А теперь "в пух и прах" продаются за понюшку газу и за пучок перегнанных из польши иномарок? Если так, то - кушайте бульбу, дорогие товарищи! :))
Надо же. Во времена СССР было уважаемым клубом.
Никто не мог диктовать волю третьей (а кое-где и второй) по силе республике в Союзе. А теперь "в пух и прах" продаются за понюшку газу и за пучок перегнанных из польши иномарок? Если так, то - кушайте бульбу, дорогие товарищи! :))
Вообще идейка тухлая, надо свои клубы развивать, а не чужие.
Вообще идейка тухлая, надо свои клубы развивать, а не чужие.