ГлавнаяНовости

Президент Ла Лиги: «Не хочу, чтобы Неймар опять играл в Испании»

сегодня, 12:24

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался против потенциального возвращения в чемпионат Испании форварда ПСЖ Неймара.

Я бы предпочел, чтобы Неймар не возвращался сюда. Считаю, что он не является хорошим примером для подражания. Мы хотим привлекать лучших игроков в наш чемпионат, но поведение Неймара может нам навредить. Мы не хотим потерять имидж. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Виейра: «Не собираюсь уходить из „Ниццы“»
Сегодня, 15:54 Комментарии4
Алиев: «Курил почти всю карьеру»
Сегодня, 15:15 Комментарии13
Алиев: «Иногда разыгрывал темнокожих, называя их негрилами»
Сегодня, 15:10 Комментарии13
Алиев: «Работа с Газзаевым вызывала отвращение»
Сегодня, 15:04 Комментарии35
Тренер БАТЭ: «Зачем нам играть в РПЛ?»
Сегодня, 08:46 Комментарии63
Гвардиола: «Испанская лига умрет, если ее покинут „Реал“ и „Барселона“»
Сегодня, 08:36 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Neymar 10
Neymar 10
   579 / 673
сегодня в 17:11
тупо испугался камбэка Неймара в барсу . ведь если возвращение Неймара состоится , его любимый маргариновый мешок будут ждать новые унижения как на Ноу Камп так и на Бернабёу . прям как в старые добрые времена .
112910415
112910415
   42 / 673
сегодня в 17:07
никуда не денешься...рынок !
ошалевший
ошалевший ответил BarcelonaMD
   241 / 673
сегодня в 16:59
Насколько на известно ! президент фан Реала =) так понятно почему он не хочет видеть Неймара в Барсе )
просто он в отличие от болел барсы не забыл не красивый поступок,а вы этот плевок сотрёте как будто ничего и не было
Санчо Панса
Санчо Панса
   96 / 673
сегодня в 16:42
Естественно, многие неадекватные болельщики Барселоны начнут метать стрелы в адрес Тебаса, который симпатизирует мадридскому Реалу! Пусть возвращается в Испанию. Все равно мадридский Реал в новом сезоне будет рулить!
berda2003
berda2003
   403 / 673
сегодня в 16:04
правильно, пусть едет в Бразилию...
ОПС
ОПС
   144 / 673
сегодня в 16:01
А ведь правильно
RMUKMU
RMUKMU
   92 / 673
сегодня в 15:54
То умолял остаться, то теперь не хочет видеть его в Ла Лиге. А ведь Неймар за эти 2 года совсем не изменился.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 673
сегодня в 15:11
Позор держать таких клоунов в любой команде...
cska plus
cska plus
   3 / 673
сегодня в 15:10
Очень зауважал Хавьера!
Caniggia
Caniggia
   365 / 673
сегодня в 15:01
Ну, вообще-то, он правильную вещь сказал.
311
311 ответил BarcelonaMD
   22 / 673
сегодня в 14:57
Насколько на известно ! президент фан Реала =) так понятно почему он не хочет видеть Неймара в Барсе )
Насколько я помню, Тебас до последнего держался за Неймара в Барселоне и обвинял ПСЖ во всех грехах!)
particular
particular
   14 / 673
сегодня в 14:29
Полномочный Хавьер выразил личную нехочуху..:))
Возможно, придётся искать компромисс между потерей имиджа ЛЛ и движухой вокруг конфликтного и взбалмошного игрока..:))
BarcelonaMD
BarcelonaMD
   589 / 673
сегодня в 14:23
Насколько на известно ! президент фан Реала =) так понятно почему он не хочет видеть Неймара в Барсе )
Bavaria_N
Bavaria_N
   435 / 673
сегодня в 14:17
вернётся и будет наказывать риал
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   196 / 673
сегодня в 13:50
...Неймар мне пофигу , но этот презик умом не блещет...
95-shishani-95
95-shishani-95
   154 / 673
сегодня в 13:36
Лучше сказал бы, что боится из-за того, что этот трансфер может навредить своей барсе
Alex12357
Alex12357
   290 / 673
сегодня в 13:31
Неужели Хавьер Тебас испугался что Неймар перейдёт в Реал ?Тогда Барселона будет в туне!
ronaldo743
ronaldo743
сегодня в 13:29
Впервые я согласен с этим мадриглором.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил 3ton
   6 / 673
сегодня в 13:28
Роналду легенда ютуба , там много видео его нырков. Только позорил Ла Лигу своим присуствием .
В любом случае, Суарес за один матч больше симулирует, чем Роналду за весь период в Ла Лиге)
KaiserRM
KaiserRM
   232 / 673
сегодня в 13:19
Правильно,нечего куртизанкам в Ла лиге делать,пусть вон в бей беги дигу идет,в муму или Ливерпульль,там любят таких.
3ton
3ton ответил Так Себе Аналитик
   245 / 673
сегодня в 13:19
Роналду легенда ютуба , там много видео его нырков.
Только позорил Ла Лигу своим присуствием .
Left Boy
Left Boy
   240 / 673
сегодня в 12:55
зато там аспас есть))))00)))00
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dzvinka
   6 / 673
сегодня в 12:40
не является хорошим примером? тогда надо пол состава реала и барсы выкинуть из лиги... если плохие примеры вам не нравятся)))
Постоянные нырки и провокации Симуляреса для него норма, а не потеря имиджа, например))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 673
сегодня в 12:38
Мы не хотим потерять имидж.

Ска, это говорит клоун, который сделал голосование на легенду Ла Лиги в XXI веке и не включил туда Роналду))
dzvinka
dzvinka
   31 / 673
сегодня в 12:30
не является хорошим примером? тогда надо пол состава реала и барсы выкинуть из лиги... если плохие примеры вам не нравятся)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100