Президент Ла Лиги: «Не хочу, чтобы Неймар опять играл в Испании»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался против потенциального возвращения в чемпионат Испании форварда ПСЖ Неймара.

Я бы предпочел, чтобы Неймар не возвращался сюда. Считаю, что он не является хорошим примером для подражания. Мы хотим привлекать лучших игроков в наш чемпионат, но поведение Неймара может нам навредить. Мы не хотим потерять имидж.