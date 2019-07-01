Президент Ла Лиги: «Не хочу, чтобы Неймар опять играл в Испании»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался против потенциального возвращения в чемпионат Испании форварда ПСЖ Неймара.
Я бы предпочел, чтобы Неймар не возвращался сюда. Считаю, что он не является хорошим примером для подражания. Мы хотим привлекать лучших игроков в наш чемпионат, но поведение Неймара может нам навредить. Мы не хотим потерять имидж.
Возможно, придётся искать компромисс между потерей имиджа ЛЛ и движухой вокруг конфликтного и взбалмошного игрока..:))
Возможно, придётся искать компромисс между потерей имиджа ЛЛ и движухой вокруг конфликтного и взбалмошного игрока..:))
Только позорил Ла Лигу своим присуствием .
Только позорил Ла Лигу своим присуствием .
Ска, это говорит клоун, который сделал голосование на легенду Ла Лиги в XXI веке и не включил туда Роналду))
Ска, это говорит клоун, который сделал голосование на легенду Ла Лиги в XXI веке и не включил туда Роналду))